Контролируйте уровень сахара в крови с помощью упражнений: вот идеальная тренировка

1:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

В настоящее время все больше и больше людей обеспокоены уровнем сахара в крови.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка девушки

Около 38 миллионов американцев больны диабетом, и более чем в два раза больше людей имеют преддиабет. Еще у многих миллионов людей наблюдается та или иная форма резистентности к инсулину, которая может вызывать усталость, раздражительность и даже головокружение. Все эти состояния становятся более распространенными с возрастом.

Хорошая новость в том, что физические упражнения могут помочь. Это по меньшей мере так же важно, как и диета, для профилактики и лечения инсулинорезистентности и диабета. Он также может помочь в потере веса, что часто является самым важным шагом в стабилизации уровня сахара в крови.

"Упражнения обладают несколькими уникальными способами помочь организму перерабатывать глюкозу", — говорит доктор Дональд Хенсруд, специалист по профилактической медицине и питанию, медицинский редактор журнала The Mayo Clinic Diet.

И хотя любое упражнение полезно, выбор типа движения и время его выполнения могут существенно повлиять на его эффективность.

Физические упражнения необходимы для контроля уровня сахара в крови.

В частности, исследования показывают, что регулярные высокоинтенсивные интервальные тренировки или умеренные непрерывные упражнения могут иметь значение, обращая вспять преддиабет почти у 40 процентов участников, хотя многим людям могут потребоваться месяцы или даже годы, чтобы увидеть устойчивые изменения.

Любое движение лучше, чем ничего, и простая ходьба может принести пользу. Однако, согласно исследованиям, два наиболее эффективных способа снижения уровня сахара в крови с помощью упражнений — это высокоинтенсивные тренировки и силовые тренировки.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

