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4 нокаута подряд: казахстанские боксёры шокировали Азию

1:52
Спорт

Казахстанские боксеры блистали на чемпионате Азии среди молодежи и спортсменов до 22 лет, который проходил в Коломбо, Шри-Ланка.

Бокс
Фото: Work created under contract with the Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports. Published with author's permission by Mr.Peerapong Prasutr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бокс

В полуфинальных матчах, состоявшихся 20 мая, четверо представителей молодежной сборной одержали победу над своими соперниками техническим нокаутом.

Четыре сокрушительные победы

Шесть боксеров из молодежной сборной Казахстана вышли на ринг за место в финале. Четверо из них остановили своих противников преждевременно, один проиграл, а еще один выиграл в упорной схватке.

Результаты полуфинала

Молодежный турнир:

  • 63,5 кг — Мухит Нуркабылулы (Казахстан) победил техническим нокаутом

Соперник: Зиад Аль-Шехри (Саудовская Аравия)

Остановлен во 2-м раунде

  • 67 кг — Султан Турдалы победил техническим нокаутом

Соперник: Райан Аваджи (Саудовская Аравия)

Остановлен во 2-м раунде

  • 75 кг — Жасулан Бердалы остановил соперника в первом раунде

Соперник: Санчита Кавиш Перера (Шри-Ланка)

Технический нокаут в 1-м раунде

  • 80 кг — Игорь Соловьев также выиграл полуфинал техническим нокаутом

Соперник: Абхишек Сингх (Индия/команда IBA)

Во 2-м туре

  • 86 кг — Нурсултан Кыстаубай, к сожалению, проиграл Азирету Автандилову из Кыргызстана со счетом 3:2

+92 кг — Бексултан Кайратович одержал победу в упорной схватке со счетом 3:2

Соперник: Орхан Агаев (ОАЭ)

Уверенный импульс перед финалом

Борьба за золотые медали в финале обострится.

Уточнения

Нока́ут (англ. knockout) — один из возможных исходов поединка в спортивных единоборствах. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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