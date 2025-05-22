4 нокаута подряд: казахстанские боксёры шокировали Азию

Казахстанские боксеры блистали на чемпионате Азии среди молодежи и спортсменов до 22 лет, который проходил в Коломбо, Шри-Ланка.
В полуфинальных матчах, состоявшихся 20 мая, четверо представителей молодежной сборной одержали победу над своими соперниками техническим нокаутом.
Шесть боксеров из молодежной сборной Казахстана вышли на ринг за место в финале. Четверо из них остановили своих противников преждевременно, один проиграл, а еще один выиграл в упорной схватке.
Молодежный турнир:
Соперник: Зиад Аль-Шехри (Саудовская Аравия)
Остановлен во 2-м раунде
Соперник: Райан Аваджи (Саудовская Аравия)
Остановлен во 2-м раунде
Соперник: Санчита Кавиш Перера (Шри-Ланка)
Технический нокаут в 1-м раунде
Соперник: Абхишек Сингх (Индия/команда IBA)
Во 2-м туре
+92 кг — Бексултан Кайратович одержал победу в упорной схватке со счетом 3:2
Соперник: Орхан Агаев (ОАЭ)
Уверенный импульс перед финалом
Борьба за золотые медали в финале обострится.
Нока́ут (англ. knockout) — один из возможных исходов поединка в спортивных единоборствах.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.