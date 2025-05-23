Мэнни Пакьяо официально объявил, что вернется на ринг и сразится за титул чемпиона мира

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Ранее завершивший карьеру 47-летний боксер Мэнни Пакьяо вернется на ринг во второй половине июля и встретится с чемпионом мира WBC в полусреднем весе Марио Барриосом, которому 29 лет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бокс

Ранее стало известно, что Мэнни Пакьяо планирует вернуться в профессиональный бокс спустя четыре года после завершения карьеры. Информация подтвердилась, и филиппинский спортсмен объявил дату своего возвращения в вид спорта, которым он занимался более двух десятилетий.

Мэнни Пакьяо проведет бой с Марио Барриосом за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Проиграв перевыборы в Сенат на родине, Пакьяо официально объявил о своем возвращении на ринг в посте в соцсетях.

"Я вернулся. Я вернусь на ринг 19 июля, чтобы сразиться с чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Давайте творить историю!" — написал 47-летний спортсмен.

Итак, 19 июля Пакьяо встретится с Барриосом за титул чемпиона мира в полусреднем весе. На счету американца 29 побед, 2 поражения и 1 ничья, последняя из которых состоялась против Абеля Рамоса 15 ноября 2024 года.

Для сравнения, у филиппинского боксера рекорд из 62 побед, 8 поражений и 2 ничьих, что делает его одним из самых успешных боксеров в истории.

За эти годы Пакьяо завоевал 12 титулов чемпиона мира в 8 различных весовых категориях, став единственным боксером, добившимся такого успеха.

Свой последний бой Пакьяо провел 21 августа 2021 года, когда он проиграл кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей в 12 раундах.

Уточнения

Эммануэль Дапидран «Мэнни» Пакьяо (англ. Emmanuel Dapidran "Manny" Pacquiao, род. 17 декабря 1978 года в Кибаве, Букиднон, Филиппины) — филиппинский боксёр-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории.

