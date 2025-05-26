10 золотых медалей на чемпионате Азии по боксу достались сборной Казахстана

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Мужская сборная Казахстана одержала победу на чемпионате Азии по боксу среди спортсменов до 22 лет, который проходил в столице Шри-Ланки Коломбо с 10 по 24 мая.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бокс

Казахи вышли в финал в 12 из 13 весовых категорий, завоевав 10 золотых и 2 серебряные медали.

Лишь Кенже Муратулы из сборной Казахстана уступил в первой схватке в весовой категории 54 кг.

Победители чемпионата Азии:

Тлеуберды Сулеймен (48 кг) — 1 место

Диас Берикбай (51 кг) — 1 место

Жасурбек Анорбаев (57 кг) — 1 место

Нурислам Калдыбаев (60 кг) — 1 место

Бахтияр Анарбаев (67 кг) — 1 место

Агажан Кадыр (71 кг) — 1 место

Аман Конысбеков (75 кг) — 1 место

Бакберген Алиаскаров (80 кг) — 1 место

Ибрагим Бетаев (86 кг) — 1 место

Азатбек Жолдасхан (92 кг) — 1 место

Сералы Жолмаганбет (63,5 кг) — 2 место

Ерсултан Сапар (+92 кг) — 2 место.

Мужская сборная Казахстана в третий раз в своей истории выступила на чемпионате Азии среди команд до 22 лет. Впервые в 2023 году в Королевстве Таиланд они завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. В 2024 году в Астане в финал также вышли 13 казахских боксеров, но они завершили соревнования с 8 золотыми и 5 серебряными медалями.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

