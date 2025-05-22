Уход Кевина Де Брюйне: неожиданные повороты и слухи о будущем

Болельщики "Манчестер Сити" наблюдали за последним выступлением Кевина Де Брюйне на стадионе "Этихад", где прозвучало важное заявление относительно его будущего.
Бельгийская звезда сыграла свой последний матч на этом поле.
Де Брюйне подтвердил несколько недель назад, что он покинет "Манчестер Сити" в конце сезона, и его уход уже не за горами.
В этом сезоне "Сити" осталось провести одну игру в Премьер-лиге — против "Фулхэма" в воскресенье.
Не предполагается, что Де Брюйне примет участие в Клубном чемпионате мира ФИФА.
Было много предположений о том, где Кевин Де Брюйне будет играть в следующий раз.
По данным The Telegraph, Де Брюйне теперь решил, что не будет играть за другой клуб Премьер-лиги.
Ходили слухи о том, что Де Брюйне будет играть за команду Премьер-лиги, и связывали это с такими клубами, как "Астон Вилла" и "Ливерпуль".
Ранее Де Брюйне признался, что чувствует, что ему еще есть что показать, и, безусловно, он мог бы улучшить игру многих команд в высшем дивизионе Англии.
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