Уход Кевина Де Брюйне: неожиданные повороты и слухи о будущем

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Болельщики "Манчестер Сити" наблюдали за последним выступлением Кевина Де Брюйне на стадионе "Этихад", где прозвучало важное заявление относительно его будущего.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Бельгийская звезда сыграла свой последний матч на этом поле.

Де Брюйне подтвердил несколько недель назад, что он покинет "Манчестер Сити" в конце сезона, и его уход уже не за горами.

В этом сезоне "Сити" осталось провести одну игру в Премьер-лиге — против "Фулхэма" в воскресенье.

Не предполагается, что Де Брюйне примет участие в Клубном чемпионате мира ФИФА.

Было много предположений о том, где Кевин Де Брюйне будет играть в следующий раз.

По данным The Telegraph, Де Брюйне теперь решил, что не будет играть за другой клуб Премьер-лиги.

Ходили слухи о том, что Де Брюйне будет играть за команду Премьер-лиги, и связывали это с такими клубами, как "Астон Вилла" и "Ливерпуль".

Ранее Де Брюйне признался, что чувствует, что ему еще есть что показать, и, безусловно, он мог бы улучшить игру многих команд в высшем дивизионе Англии.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

