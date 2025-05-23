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Слезы на высоте 8848 метров: эта альпинистка выполнила последнюю волю отца на Эвересте

1:43
Спорт

Альпинистка Констанс Шерер поставила перед собой задачу покорить самые высокие вершины на каждом из семи континентов, чтобы развеять прах своего отца.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Уроженка Страсбурга, которой всего 26 лет, стала самой молодой француженкой, покорившей вершину Эвереста, крыши мира (8848 метров).

"Мы прибыли на вершину совершенно замерзшими. Наши ноги и руки сильно пострадали", — рассказала она.

Отец спортсменки умер от рака поджелудочной железы в 2007 году.

"Мой дорогой папочка, в этот понедельник, 19 мая 2025 года, в 6:10 утра ты будешь вечно отдыхать на самой высокой вершине в мире, Эвересте", — написала она в соцсетях.

Она рассказала, что чувствовала отца рядом во время последнего подъема, который был невероятно интенсивным: ветер достигал 50 км/ч, температура -40 градусов.

В 2021 году она узнала о письме, написанном ее отцом, который умер от рака почти пятнадцать лет назад. В нем он просил, чтобы его прах был развеян на вершинах семи самых высоких гор на планете.

Эверест, самая высокая точка мира высотой 8848 метров над уровнем моря, знаменует собой новый этап в его невероятном путешествии, уже отмеченном восхождением на Килиманджаро (5892 метра), Аконкагуа (6962 метра) и Денали (6190 метров).

Уточнения

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ, кит. трад. 珠穆朗瑪峰, упр. 珠穆朗玛峰, пиньинь Zhūmùlǎngmǎ fēng, палл. Чжумуланма фэн; непальск. सगरमाथा сагарма́тха) или Эвере́ст (англ. Mount Everest) — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско–непальской границе. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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