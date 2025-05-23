Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытые уголки Лацио: почему это путешествие возродит вашу любовь к Италии
5 странных машин СССР, о которых не расскажут в музее
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Курение убивает не сразу: плата придёт позже, но по полной и без шансов
Шокирующие цены на продукты в Норвегии: от сливочного масла до знаменитого норвежского лосося
Ни истерик, ни обид: как оставшийся жить с отцом сын Муцениеце отреагировал на помолвку актрисы
Этот предмет в ванной делает ваш дом рассадником бактерий
Отопление станет самой дорогой услугой ЖКХ уже в 2025 году — подробности от эксперта
Никогда не поздно учиться: Дженсен Хуанг о важности освоения ChatGPT и Gemini Pro

Швеция ищет Пастрняка. Его партнёр из Бостона отказывается с ним общаться, и вот почему

1:34
Спорт

В захватывающем четвертьфинале чемпионата мира по хоккею между Швецией и Чехией сойдутся лучшие бомбардиры чемпионата и товарищи по клубной команде из Бостона Давид Пастрняк и Элиас Линдхольм.

Чемпионат мира по хоккею
Фото: wikimedia.org by Veccamus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чемпионат мира по хоккею

В то время как Пастрняк доминировал в списке бомбардиров канадской сборной в регулярном сезоне, Линдхольм вместе с канадцем Маккинноном и швейцарцем Андригетто находится на вершине таблицы бомбардиров. Однако после поединка одному из них придется покинуть раунд.

"Будет весело играть против него, мы стали хорошими друзьями", — рассказал Линдхольм, который также забил гол в последнем проигранном матче группового этапа против Канады, в интервью изданию Aftonbladet.

Уроженец Евле подтвердил, что никаких подколов с чешской суперзвездой перед четвертьфиналом не будет.

"Сейчас больше никаких контактов с ним не будет. Сейчас, когда мы идем друг против друга, нет времени на подобные вещи", — отказался он.

Перед дуэлью он сказал Пастрняку только слова уважения. Шведский нападающий приятно удивлен тем, что ему предстоит побороться с ним за звание самого результативного игрока турнира.

"Я просто стараюсь играть как можно лучше. Дэвид — топовый игрок. Я ожидал, что он будет среди лучших. Я не тот, с кем стоит себя сравнивать. Но турнир пока складывается для меня удачно, так что я постараюсь продолжать в том же духе", — радостно говорит Линдхольма.

Уточнения

Дави́д Па́стрняк (чеш. David Pastrňák; 25 мая 1996, Гавиржов, Чехия) — чешский хоккеист, правый крайний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз». 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Еда и рецепты
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Последние материалы
Никогда не поздно учиться: Дженсен Хуанг о важности освоения ChatGPT и Gemini Pro
От песни Путана до гимна России: как прошёл день рождения Леры Кудрявцевой
Онкология и курица: неожиданная связь, о которой вы не знали
Эффективные способы контроля за птицами: как спасти растущие кабачки
Семя в срок — тыква на вес золота: как выбрать день, от которого зависит весь урожай
В 100 раз сильнее кремов от морщин: спасает сосуды, разгоняет кровь и стирает туман в голове
Алкоголь ушёл — или только кажется? Сколько часов нельзя садиться за руль
Как ваша SIM-карта может стать врагом? Узнайте о 3 причинах поломки
Сон в облаке свежести: способ, который делает матрас ароматным, как после дождя
Похоже на обычного, а опасен смертельно: в США — нашествие ядовитых муравьёв
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.