Швеция ищет Пастрняка. Его партнёр из Бостона отказывается с ним общаться, и вот почему

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В захватывающем четвертьфинале чемпионата мира по хоккею между Швецией и Чехией сойдутся лучшие бомбардиры чемпионата и товарищи по клубной команде из Бостона Давид Пастрняк и Элиас Линдхольм.

Фото: wikimedia.org by Veccamus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чемпионат мира по хоккею

В то время как Пастрняк доминировал в списке бомбардиров канадской сборной в регулярном сезоне, Линдхольм вместе с канадцем Маккинноном и швейцарцем Андригетто находится на вершине таблицы бомбардиров. Однако после поединка одному из них придется покинуть раунд.

"Будет весело играть против него, мы стали хорошими друзьями", — рассказал Линдхольм, который также забил гол в последнем проигранном матче группового этапа против Канады, в интервью изданию Aftonbladet.

Уроженец Евле подтвердил, что никаких подколов с чешской суперзвездой перед четвертьфиналом не будет.

"Сейчас больше никаких контактов с ним не будет. Сейчас, когда мы идем друг против друга, нет времени на подобные вещи", — отказался он.

Перед дуэлью он сказал Пастрняку только слова уважения. Шведский нападающий приятно удивлен тем, что ему предстоит побороться с ним за звание самого результативного игрока турнира.

"Я просто стараюсь играть как можно лучше. Дэвид — топовый игрок. Я ожидал, что он будет среди лучших. Я не тот, с кем стоит себя сравнивать. Но турнир пока складывается для меня удачно, так что я постараюсь продолжать в том же духе", — радостно говорит Линдхольма.

Уточнения

Дави́д Па́стрняк (чеш. David Pastrňák; 25 мая 1996, Гавиржов, Чехия) — чешский хоккеист, правый крайний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз».

