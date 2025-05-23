Феррари опять в новом пальто. Их цвет напоминает соперника, фанаты в ярости

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Популярная команда Формулы-1 Ferrari выйдет на следующую гонку в новых цветах. Пилоты Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер появятся в Монако в нетрадиционных белых костюмах, которые немного напоминают их соперника из Williams. Болельщики критикуют не только это, но и выступления на трассе.

Фото: Wikipedia by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ferrari

Ferrari снова не выступает так же хорошо, как известный бренд, и этого, вероятно, будет недостаточно для успеха в Кубке конструкторов, а в Кубке водителей у нее также не будет чемпиона мира. И фанатам это надоело.

Они выразили свое недовольство после объявления о новом пальто: Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон появятся на родине первого в белых комбинезонах. Уже в Майами гонщики Ferrari были одеты в белые майки, а автомобиль был сине-красным. Теперь комбинезоны меняются.

"Это должен быть комбинезон Williams. Это полная шутка", — написал один фанат в социальных сетях. "Красный есть красный. Не понимаю, зачем его меняют", — считает еще один болельщик итальянской команды, которая 17 лет ждала большого успеха.

Уточнения

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды «Феррари».

