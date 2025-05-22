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Барселона отказалась от Неймара: вот почему футболист больше не нужен каталонцам

1:37
Спорт

Возвращение футболиста Неймара в "Барселону" в следующем сезоне стало "невозможным".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Он мог бы туда перейти ввиду того, что президент Жоан Лапорта всегда выказывал восхищение игроком, в том числе и на встречах с Неймаром-старшим.

Однако травмы нападающего помешали планам по восстановлению отношений.

"Невозможно играть за "Барселону" или где-либо еще, где есть конкурентный спрос", — написало испанское издание Sport, подчеркнув, что Неймар провел больше времени травмированным, чем активным.

Помимо физических проблем, выход Ламина Ямаля также способствует тому, что бразилец остается на втором плане.

"Барселоне" нужна была медийная персона, которая бы продвигала новый "Камп Ноу" (и Неймар вполне подошел бы для этой цели), однако Ламин стал любимой персоной туристов и футбольных болельщиков.

Финансовые проблемы, в принципе, не станут препятствием для возвращения Неймара. У него контракт с "Сантосом" до 30 июня, и он может перейти туда бесплатно.

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы подписать с ним контракт на сезон, чтобы набрать обороты к чемпионату мира 2026 года, а также вписаться в состав в качестве вингера или даже под номером 9. По данным Sport, этот шанс "очаровал" Неймара.

Нападающий вернулся в "Сантос" в начале этого года и начал хорошо, забив три гола и отдав три результативные передачи в девяти матчах. Однако он не выходил на поле с 16 апреля.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт.-браз. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), известный мононимно как Нейма́р (порт.-браз. Neymar), — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» .

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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