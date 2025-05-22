Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

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Новак Джокович начинает свое участие в турнире в Женеве, который станет его подготовкой к "Ролан Гаррос". Последние тренировки перед отъездом в Швейцарию сербский теннисист провел на турецком курорте Бодрум.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Там рекордсменка турниров Большого шлема приняла участие в дискуссионной панели с гостями курорта, среди которых была российская модель Кристина Романова, считающаяся одной из самых красивых женщин мира.

Судя по постам русской красавицы в социальных сетях, они знакомы уже давно. 31 декабря 2024 года Романова опубликовала фотографии с сербским теннисистом из сауны, на которых они вдвоем, в компании еще одного человека, пребывают в явно хорошем расположении духа.

Кристина Романова также опубликовала фотографию с Открытого чемпионата США, где она смотрела финал Новака со своим соотечественником Даниилом Медведевым.

Напоминаем, что Джокович начинает свое участие в турнире в Женеве под вторым номером посева и во втором круге сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист. Считается одним из лучших игроков в истории тенниса, многие эксперты ставят Джоковича на первое место.

