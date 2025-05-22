Трансферный рынок накаляется: куда может уйти Родриго Гоес из Реала?

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Будущее Родриго Гоеса в "Реале" получило новый поворот в связи с реальной возможностью его ухода из клуба "Меренге".

Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Футбольный мяч в сетке

Хотя официального подтверждения трансфера пока нет, европейские футбольные инсайдеры указывают, что "Реал Мадрид" готов отпустить бразильского нападающего после выплаты отступных, оцениваемых в 1 миллиард евро — сумма, которая по текущему обменному курсу эквивалентна примерно 5,3 миллиарда реалов.

Возможность его ухода возникла на фоне внутренних изменений в испанском клубе. Ожидаемый уход Карло Анчелотти с поста тренера и вероятное назначение Хаби Алонсо на его место создали атмосферу нестабильности среди некоторых игроков.

Сообщается, что Родриго, который уже столкнулся с вопросами относительно своей игры на поле, рассматривает возможность нового вызова за пределами Испании.

Вероятным направлением представляется Премьер-лига. "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" внимательно следят за ситуацией с игроком. Источники, связанные с испанской прессой, сообщают, что "Арсенал" уже провел официальный запрос о доступности игрока.

Менеджер "Сити" Пеп Гвардиола также проявил личный интерес к футболу бразильца, посчитав его подходящим для динамичного стиля своей команды.

Несмотря на высокую стоимость пункта, "Реал Мадрид" будет открыт для начала переговоров, если получит предложения на сумму около 100 миллионов евро (около 600 миллионов реалов), даже при этом публично заявляя, что игрок является важной частью команды.

Этот сигнал подкрепляет теорию о том, что испанский клуб, столкнувшийся с неизбежной реструктуризацией, может рассмотреть возможность продажи ценных игроков, чтобы освободить место для новых пополнений.

23-летний Родриго перешёл в "Реал Мадрид" в 2019 году после того, как его заметил "Сантос". С тех пор он завоевал значимые титулы, включая Лигу чемпионов и чемпионат Испании, а также превзошел отметку в 250 матчей, проведенных в футболке "Меренге".

Универсальный и быстрый, атакующий полузащитник выделялся своей способностью играть на разных позициях в атакующем секторе, становясь ключевым игроком в решающие моменты для команды.

Теперь, когда европейский рынок накаляется, а английские гиганты готовы вкладывать значительные средства, судьба Родриго может измениться, и цена этих изменений может составить миллиарды.

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