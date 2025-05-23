Чемпион мира о своих мучениях: как футбольная карьера влияет на здоровье Бартеза

Бывший вратарь "Les Bleus", "OM" и "Manchester United" рассказывает о трудностях физического восстановления после футбольной карьеры на высоком уровне.
За последние несколько месяцев множество бывши футболистов испытывают физические страдания после завершения карьеры. Об этой теме откровенно рассказал Фабьен Бартез.
"В мои времена никто не был защищен", — сказал нам чемпион мира 1998 года. "Иногда я играл, когда не должен был. В Монако я сломал скулу. Мне следовало снова играть через три недели. Меня немедленно вернули на поле, наложив защитную оболочку. Сегодня у меня последствия. Они так и не зажили. Так оно и есть, я не жалею об этом, это часть моей истории".
"Каждое утро мне требуется десять минут, чтобы разблокировать себя", — рассказал Фабьен Бартез.
Он добавил, что были и такие моменты в его карьере, когда он становился старше и предпочитал пропускать матчи.
Фабье́н Але́н Барте́з (фр. Fabien Alain Barthez; род. 28 июня 1971, Лавлане, Франция) — французский футболист, вратарь.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".