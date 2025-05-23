Чемпион мира о своих мучениях: как футбольная карьера влияет на здоровье Бартеза

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Бывший вратарь "Les Bleus", "OM" и "Manchester United" рассказывает о трудностях физического восстановления после футбольной карьеры на высоком уровне.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

За последние несколько месяцев множество бывши футболистов испытывают физические страдания после завершения карьеры. Об этой теме откровенно рассказал Фабьен Бартез.

"В мои времена никто не был защищен", — сказал нам чемпион мира 1998 года. "Иногда я играл, когда не должен был. В Монако я сломал скулу. Мне следовало снова играть через три недели. Меня немедленно вернули на поле, наложив защитную оболочку. Сегодня у меня последствия. Они так и не зажили. Так оно и есть, я не жалею об этом, это часть моей истории".

"Каждое утро мне требуется десять минут, чтобы разблокировать себя", — рассказал Фабьен Бартез.

Он добавил, что были и такие моменты в его карьере, когда он становился старше и предпочитал пропускать матчи.

Уточнения

Фабье́н Але́н Барте́з (фр. Fabien Alain Barthez; род. 28 июня 1971, Лавлане, Франция) — французский футболист, вратарь.

