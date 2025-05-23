Мбаппе или Салах: вот кто займёт второе место в гонке бомбардиров Европы

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В этот понедельник стартует 31-й сезон рейтинга лучших бомбардиров Европы. В список вошли бомбардиры, забивавшие голы в Германии, Англии, Австрии, Бельгии, Шотландии, Испании, Франции, Греции, Италии, Нидерландах, Португалии, России, Швейцарии, Турции и Украине.

Фото: flickr.com by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Килиан Мбаппе

И, как почти всегда в этом сезоне, на первое место выходит Виктор Дьёкереш. Автор 39 голов в 33 матчах, шведский нападающий, ставший чемпионом Португалии, отличился голом в субботу в последнем игровом дне против "Витории Гимарайнш".

На втором месте расположился Килиан Мбаппе. Находящийся в отличной форме в конце сезона французский нападающий забивает голы и наслаждается великолепным возвращением. В среду против "Мальорки" он принял участие в победе "Меренгес" со счетом 2:1. Он сделал это снова в это воскресенье вечером во время убедительной победы "Меренги" над "Севильей" (2:0).

Замкнул пьедестал почета Мохамед Салах, который не играл в эти выходные. Египетский вингер сыграет только сегодня вечером против "Брайгона" и будет стремиться вернуть себе второе место.

В этом сезоне на его счету 28 голов в 36 матчах за "красных".

У подножия пьедестала мы видим Гарри Кейна, который предложил себя в качестве новой пешки в матче против "Хоффенхайма" (4-0). На счету нападающего "Баварии" теперь 26 голов в 31 матче. Это немного лучше, чем у Виктора Осимхена, который завершил упражнение на полном ходу. В матче против "Кайсериспора" (3:0) нигерийский нападающий снова отличился, доведя счет своих голов до 25 в 29 матчах.

На шестом месте Роберт Левандовски с 25 голами в 33 матчах. Однако польский нападающий хранил молчание в четверг против "Эспаньола" (Барселона) (2:0) и в это воскресенье против "Вильярреала" (3:2).

Уточнения

Ви́ктор Эйнар Дьёкереш (швед. Viktor Einar Gyökeres; шведское произношение — Виктор Йёкереш; род. 4 июня 1998, Стокгольм) — шведский футболист, центральный нападающий португальского клуба «Спортинг» и национальной сборной Швеции.

