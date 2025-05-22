Лионель Месси о Криштиану Роналду: 10–15 лет мы были на вершине — это была золотая эра для нас

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Не секрет, что Лионель Месси и Криштиану Роналду на протяжении многих лет монополизировали элиту мирового футбола, выступая за "Барселону" и "Реал Мадрид" на протяжении 15 лет, и каждый из них создал свою собственную легенду.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лионель Месси

Аргентинец имел возможность рассказать об этой "битве" с CR7 на сайте "Ballon d'Or".

Месси похвалил Криштиану и признал его огромный прогресс в европейском футболе, сказав:

"Это была битва в конкурентной борьбе, очень красивая, мы оба были подпитаны соревнованием, мы очень конкурентоспособны и хотели взять все".

"Это была золотая эра для нас, для футбола и для поклонников этого вида спорта. Мы оба заслуживаем поздравлений за то, что так долго остаемся на высоком уровне", — отметил Месси.

На самом деле, легко подняться на вершину, но трудно там удержаться.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

