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Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?

2:04
Спорт

Матч чемпионата Испании "Барселона" — "Осасуна" 27 марта завершился домашней победой со счетом 3:0, но на следующий день команда "Памплона" спасла матч.

Барселона
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барселона

По их мнению, каталонцы нарушили правило ФИФА, которое гласит, что если игрок отсутствует в составе национальной сборной по состоянию здоровья, он не может выступать за свой клуб в течение пяти дней.

Речь идет об игроке Иньиго Мартинесе, который, несмотря на приглашение на четвертьфинал Лиги наций Испания-Нидерланды 23 марта, пропустил матч из-за травмы колена, из-за чего, по информации "Осасуны", ему не разрешили играть четыре дня спустя.

Апелляция "Осасуны" была впоследствии отклонена на том основании, что Мартинес отсутствовал в составе национальной команды с официального медицинского разрешения, которое федерация приняла, поэтому правило не было нарушено.

Чемпионский титул "Барселоны" в испанской лиге под угрозой, "Реал Мадрид" может надеяться на победу.

Magyar Nemzet отметила, что с момента отклонения протеста стало ясно, что команда "Памплона", борющаяся за место в Кубке европейских чемпионов, обратится в Спортивный арбитражный суд (TAD), который может вынести решение по этому вопросу в течение 15 дней после окончания чемпионата — это означает, что все еще существует вероятность того, что результат мартовского матча будет изменен даже после финального тура в воскресенье.

За один тур до конца сезона Ла Лиги "Барселона" имеет преимущество в четыре очка над "Реалом", поэтому на бумаге они определенно могут называть себя чемпионами Испании, но это может измениться в зависимости от возможного аннулирования победы и результатов последнего игрового дня — не говоря уже о возможном снятии очков с "Барселоны".

В воскресенье "Барселона" посетит "Атлетик Бильбао", а "Реал Мадрид" примет "Реал Сосьедад".

Уточнения

Иньи́го Марти́нес Берри́ди (исп. Iñigo Martínez Berridi, баскский: [iɲiɣo maɾtines̻ beriði],испанский: испанский: [ˈiɲiɣo maɾˈtineθ βeˈriði]; род. 17 мая 1991, Ондарроа, Страна Басков[…]) — испанский футболист, защитник клуба «Барселона» и сборной Испании.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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