Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
2,7 миллиона за Весту: спортивная новинка или попытка перепрыгнуть через потолок
Ты точно его видел, но не знал, как он называется: правда о двойнике майского жука
Небесная яма в Китае: как карстовый гигант формировался на протяжении 128 000 лет
Топ-5 лучших сортов чёрных помидоров для вашей дачи
Скрытая сторона "хорошего" холестерина: он может разрушать сосуды молча
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Спортсмен думал, что тренирует академика — а он оказался самым влиятельным человеком Ватикана
Топ-4 способа придать волосам объём без посещения салона: результат вас поразит

Эти тренировки: секрет крепкого сна для пожилых — вот что показало исследование

2:32
Спорт

Бессонница — частая проблема у пожилых людей, затрагивающая большинство людей старше 60 лет. Естественные изменения в режиме сна, такие как уменьшение продолжительности глубокого сна, приводят к ночным пробуждениям и ухудшению качества отдыха.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Исследователи из Университета Махидола в Бангкоке изучили, какие виды упражнений наиболее эффективны для улучшения сна у пожилых людей. В исследовании, опубликованном в журнале "Family Medicine and Community Health", оценивались различные виды физической активности.

Почему силовые тренировки — лучший выбор для хорошего сна?

Анализ 24 исследований с участием более 2000 человек показал, что упражнения на укрепление мышц, такие как занятия с весами или собственным телом, наиболее эффективны для улучшения качества сна. Эти упражнения улучшили показатели на 5,75 балла по Питтсбургскому индексу качества сна (PSQI).

Далее следовали аэробные упражнения, улучшившие сон на 3,76 балла, и комбинированные тренировки, показавшие улучшение на 2,54 балла. Эксперты подчеркивают, что физическая активность не только улучшает сон, но и снижает тревожность, депрессию и сердечно-сосудистые заболевания, связанные с бессонницей.

Сколько упражнений нужно для заметного эффекта?

Исследователи отмечают, что упражнения, особенно укрепляющие и аэробные, значительно улучшают качество сна. Средняя продолжительность занятий составляла чуть более 50 минут, и они проводились 2-3 раза в неделю в течение 14 недель. Интенсивность упражнений была легкой или умеренной.

Важно учитывать, что некоторые упражнения могут быть сложными для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями. Поэтому программа тренировок должна быть адаптирована к индивидуальным возможностям.

Упражнения с сопротивлением — лучший выбор

Исследователи также отметили, что обучение основам здорового сна оказало положительное влияние, но не такое значительное, как силовые тренировки. Выбор программы тренировок, направленных на укрепление мышц, может стать ключевым фактором для улучшения сна и качества жизни пожилых людей.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Авто
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как Аудио 
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Авто
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Агата Муцениеце рассказала, как скандалы повышают её популярность
Как повесить люстру и не сжечь натяжной потолок: пошаговый гид без паники
Обрезка томатов, которая спасает урожай: как пасынки мешают плодам расти
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
В Мичигане можно купить дом за копейки: названы самые дешёвые города США
Зрение меняется — очки подстраиваются сами: новый прорыв из Японии
В апреле продажи новых авто выросли — но дилеры предупреждают: радоваться рано
Эти тренировки: секрет крепкого сна для пожилых — вот что показало исследование
Сардины — недооценённый источник здоровья: узнайте, почему стоит их сделать частью своего меню
Милый жест с опасными последствиями: чем может обернуться поцелуй в кошачий нос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.