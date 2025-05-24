Эти тренировки: секрет крепкого сна для пожилых — вот что показало исследование

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Бессонница — частая проблема у пожилых людей, затрагивающая большинство людей старше 60 лет. Естественные изменения в режиме сна, такие как уменьшение продолжительности глубокого сна, приводят к ночным пробуждениям и ухудшению качества отдыха.

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Исследователи из Университета Махидола в Бангкоке изучили, какие виды упражнений наиболее эффективны для улучшения сна у пожилых людей. В исследовании, опубликованном в журнале "Family Medicine and Community Health", оценивались различные виды физической активности.

Почему силовые тренировки — лучший выбор для хорошего сна?

Анализ 24 исследований с участием более 2000 человек показал, что упражнения на укрепление мышц, такие как занятия с весами или собственным телом, наиболее эффективны для улучшения качества сна. Эти упражнения улучшили показатели на 5,75 балла по Питтсбургскому индексу качества сна (PSQI).

Далее следовали аэробные упражнения, улучшившие сон на 3,76 балла, и комбинированные тренировки, показавшие улучшение на 2,54 балла. Эксперты подчеркивают, что физическая активность не только улучшает сон, но и снижает тревожность, депрессию и сердечно-сосудистые заболевания, связанные с бессонницей.

Сколько упражнений нужно для заметного эффекта?

Исследователи отмечают, что упражнения, особенно укрепляющие и аэробные, значительно улучшают качество сна. Средняя продолжительность занятий составляла чуть более 50 минут, и они проводились 2-3 раза в неделю в течение 14 недель. Интенсивность упражнений была легкой или умеренной.

Важно учитывать, что некоторые упражнения могут быть сложными для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями. Поэтому программа тренировок должна быть адаптирована к индивидуальным возможностям.

Упражнения с сопротивлением — лучший выбор

Исследователи также отметили, что обучение основам здорового сна оказало положительное влияние, но не такое значительное, как силовые тренировки. Выбор программы тренировок, направленных на укрепление мышц, может стать ключевым фактором для улучшения сна и качества жизни пожилых людей.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.



Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



