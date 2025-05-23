Похудение за два года: Алина Загитова рассказала о том, как изменилась её фигура

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Алина Загитова поделилась своими мыслями о значительных изменениях, которые произошли с ней за последние годы. В частности, она сильно похудела.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алина Загитова

Алина отметила, что процесс трансформации занял у неё два года. Она подчеркнула, что каждый человек имеет своё представление об идеальной фигуре, и это зависит от личных предпочтений.

"Говорят, что я слишком быстро похудела, но я целых два года шла к тому, что у меня такая фигура. Есть люди, которым нравится, есть те, которым не нравится. Это абсолютная вкусовщина. У каждого человека есть своя идеальная фигура", — сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой "БеС комментариев".

Некоторые люди предпочитают более пышные формы, в то время как другие находят привлекательными тонкие силуэты, добавила она.

Как спортсменка, Загитова также обратила внимание на эстетическую сторону своей фигуры. Она подчеркнула, что её лёгкость на льду вызывает восхищение у зрителей и профессионалов. Кроме того, меньший вес помогает ей легче выполнять сложные элементы.

Загитова также отметила, что несмотря на хейт, она получает много положительных комментариев и поддержки от поклонников. Она выразила благодарность тем, кто поддерживает её.

В 2025 году Алина покажет новое шоу — рок-мюзикл на льду "Ассоль", премьера которого состоится в Санкт-Петербурге в июне.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

