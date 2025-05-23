Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отопление станет самой дорогой услугой ЖКХ уже в 2025 году — подробности от эксперта
Швеция ищет Пастрняка. Его партнёр из Бостона отказывается с ним общаться, и вот почему
Никогда не поздно учиться: Дженсен Хуанг о важности освоения ChatGPT и Gemini Pro
Лето — не повод стричься! Рабочие советы, как спасти волосы от сухости и сечения
От песни Путана до гимна России: как прошёл день рождения Леры Кудрявцевой
Онкология и курица: неожиданная связь, о которой вы не знали
Эффективные способы контроля за птицами: как спасти растущие кабачки
Семя в срок — тыква на вес золота: как выбрать день, от которого зависит весь урожай
В 100 раз сильнее кремов от морщин: спасает сосуды, разгоняет кровь и стирает туман в голове

Похудение за два года: Алина Загитова рассказала о том, как изменилась её фигура

1:35
Спорт

Фигуристка Алина Загитова поделилась своими мыслями о значительных изменениях, которые произошли с ней за последние годы. В частности, она сильно похудела.

Алина Загитова
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алина Загитова

Алина отметила, что процесс трансформации занял у неё два года. Она подчеркнула, что каждый человек имеет своё представление об идеальной фигуре, и это зависит от личных предпочтений.

"Говорят, что я слишком быстро похудела, но я целых два года шла к тому, что у меня такая фигура. Есть люди, которым нравится, есть те, которым не нравится. Это абсолютная вкусовщина. У каждого человека есть своя идеальная фигура", — сказала Загитова в шоу Евгении Медведевой "БеС комментариев".

Некоторые люди предпочитают более пышные формы, в то время как другие находят привлекательными тонкие силуэты, добавила она.

Как спортсменка, Загитова также обратила внимание на эстетическую сторону своей фигуры. Она подчеркнула, что её лёгкость на льду вызывает восхищение у зрителей и профессионалов. Кроме того, меньший вес помогает ей легче выполнять сложные элементы.

Загитова также отметила, что несмотря на хейт, она получает много положительных комментариев и поддержки от поклонников. Она выразила благодарность тем, кто поддерживает её.

В 2025 году Алина покажет новое шоу — рок-мюзикл на льду "Ассоль", премьера которого состоится в Санкт-Петербурге в июне.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Авто
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Авто
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как Аудио 
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Последние материалы
Никогда не поздно учиться: Дженсен Хуанг о важности освоения ChatGPT и Gemini Pro
От песни Путана до гимна России: как прошёл день рождения Леры Кудрявцевой
Онкология и курица: неожиданная связь, о которой вы не знали
Эффективные способы контроля за птицами: как спасти растущие кабачки
Семя в срок — тыква на вес золота: как выбрать день, от которого зависит весь урожай
В 100 раз сильнее кремов от морщин: спасает сосуды, разгоняет кровь и стирает туман в голове
Алкоголь ушёл — или только кажется? Сколько часов нельзя садиться за руль
Как ваша SIM-карта может стать врагом? Узнайте о 3 причинах поломки
Сон в облаке свежести: способ, который делает матрас ароматным, как после дождя
Похоже на обычного, а опасен смертельно: в США — нашествие ядовитых муравьёв
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.