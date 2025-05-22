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Футбольная революция на горизонте: Краснодар может стать новым чемпионом России — прогноз экс-защитника ЦСКА

1:38
Спорт

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что "Краснодар" вполне может стать чемпионом России по итогам текущего сезона.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

По его мнению, команда из Краснодара показывает стабильную и качественную игру, не имея серьёзных проблем. Пономарёв уверен, что "Краснодару" уже пора прервать доминирование "Зенита", который выигрывает Российскую премьер-лигу на протяжении шести лет подряд, пишет Газета.Ru.

"Краснодар" — самый достойный претендент на чемпионство. Они весь сезон прошли без срывов, показывали хорошую и добротную игру, даже не к чему придраться. Пора им уже победить: в прошлом году играли здорово, немного не хватило, так что пора", — сказал Пономарев.

Победа "Краснодара" станет значимым событием для российского футбола, вдохновив другие команды на достижение высоких результатов. После 29 туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 64 очками, опережая "Зенит" на одно очко (63). Московский ЦСКА занимает третье место с 56 очками, следом идут "Динамо" и "Спартак" с 56 и 54 очками соответственно.

Заключительный тур Российской премьер-лиги состоится 24 мая. В этот день "Зенит" примет на своём поле "Ахмат", а "Краснодар" встретится с "Динамо" у себя дома. Все матчи 30-го тура начнутся в одно и то же время — в 16:30 по московскому времени.

Уточнения

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России. 

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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