Пилатес — красиво, но не спасёт от дряблости: что нужно телу, когда тебе за 40

Пилатес — чемпион студийных классов последних лет. Он мягче, чем тренажёры, и обещает подтянутый силуэт. Но если вы хотите не просто чувствовать тонус, а реально сохранить здоровье, особенно после 40 — стоит подумать, чего не хватает вашему телу именно сейчас.
Пилатес — не просто растяжка и "жжение" в мышцах. Он:
"Это не метод для наращивания мышц, а способ работать с глубокими стабилизаторами, улучшать контроль тела и уменьшать риски травм", — объясняет физиолог Стефани Эстима.
Если вы теряете мышечную массу, а с ней и плотность костей — это не про возраст, а про отсутствие нагрузки. Силовые тренировки:
"Чтобы нарастить мышцы, нужно механическое напряжение. Пилатес его не даёт. Только работа с весом, до мышечного отказа, запускает восстановление и рост мышц", — подчёркивает эксперт.
"Я тренируюсь с весом дважды в неделю и делаю пилатес 2-3 раза. Это помогает технике в приседах и работе корпуса. Но я понимаю: ни один "стоун" в планке не заменит болгарские выпады", — делится Эстима.
Пилатес — это контроль, гибкость и здоровье тазового дна. Силовые упражнения — это мышцы, плотность костей и метаболизм. Для женщин в возрасте "40+" важно не выбирать, а разумно сочетать.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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