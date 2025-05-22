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Пилатес — красиво, но не спасёт от дряблости: что нужно телу, когда тебе за 40

2:15
Спорт

Пилатес — чемпион студийных классов последних лет. Он мягче, чем тренажёры, и обещает подтянутый силуэт. Но если вы хотите не просто чувствовать тонус, а реально сохранить здоровье, особенно после 40 — стоит подумать, чего не хватает вашему телу именно сейчас.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Чем полезен пилатес

Пилатес — не просто растяжка и "жжение" в мышцах. Он:

  • Улучшает осанку.
  • Развивает выносливость и мышечную координацию.
  • Укрепляет тазовое дно.
  • Помогает при пролапсе и в восстановлении после беременности.

"Это не метод для наращивания мышц, а способ работать с глубокими стабилизаторами, улучшать контроль тела и уменьшать риски травм", — объясняет физиолог Стефани Эстима.

Чем важны силовые тренировки

Если вы теряете мышечную массу, а с ней и плотность костей — это не про возраст, а про отсутствие нагрузки. Силовые тренировки:

  • Формируют мышцы и силу.
  • Улучшают метаболизм.
  • Защищают от остеопороза.
  • Помогают регулировать вес.

"Чтобы нарастить мышцы, нужно механическое напряжение. Пилатес его не даёт. Только работа с весом, до мышечного отказа, запускает восстановление и рост мышц", — подчёркивает эксперт.

Что выбрать и когда

  • Если вы в пременопаузе и теряете мышечную массу — ставьте силовые тренировки в приоритет.
  • Если только начали заниматься и боитесь штанги — начните с пилатеса, чтобы подготовить тело.
  • Если пилатес — единственное, чем вы готовы заниматься регулярно, это всё равно лучше, чем ничего.
  • Идеально? Комбинация.

"Я тренируюсь с весом дважды в неделю и делаю пилатес 2-3 раза. Это помогает технике в приседах и работе корпуса. Но я понимаю: ни один "стоун" в планке не заменит болгарские выпады", — делится Эстима.

Вывод

Пилатес — это контроль, гибкость и здоровье тазового дна. Силовые упражнения — это мышцы, плотность костей и метаболизм. Для женщин в возрасте "40+" важно не выбирать, а разумно сочетать.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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