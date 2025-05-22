V-силуэт, как у киноактёра: лучшие тяги для рельефной и сильной спины

Мечтаете о прямой осанке, рельефных мышцах и крепкой спине без боли? Тогда тренировки на спину — то, что нужно. Эти упражнения не только формируют красивый силуэт, но и стабилизируют позвоночник, защищая от травм и усталости в пояснице. Ниже — пять лучших упражнений, которые прорабатывают ключевые группы мышц спины.
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Спортивный мужчина
Передняя тяга (тяга блока к груди)
Сядьте к тренажёру лицом, спину держите прямо. Потяните рукоятку вниз к верхней части груди, не раскачивая корпус. Отлично прокачивает широчайшие мышцы и визуально "раскрывает" спину.
Горизонтальная тяга (тяга блока сидя)
Выполняется в положении сидя, с ровной спиной и втянутым животом. Движение рук вперёд-назад активно включает среднюю часть спины и поясницу, укрепляя позвоночный каркас.
Тяга штанги в наклоне
Классика для мышц средней спины. Слегка наклоните корпус вперёд, возьмитесь за гриф на ширине плеч и подтяните его к животу. Важно не округлять спину и не перетруждать поясницу.
Тяга наездника
Используется специальная треугольная ручка. Согните колени, выдвиньте спину вперёд и тяните гриф к груди, при этом удерживая пресс в напряжении. Отлично работает с глубокими мышцами спины.
Тяга к подбородку (высокий ряд)
Держите гриф широким хватом и подтягивайте к подбородку. Можно выполнять в кроссовере. Это упражнение помогает прокачать трапеции и задние дельты, подчёркивая "V"-силуэт.
Что важно помнить
Любое упражнение на спину требует правильной техники. Спина — не та зона, где стоит рисковать. Убедитесь, что вес соответствует вашей подготовке, а положение тела остаётся стабильным. Перед началом занятий лучше пройти обследование и проконсультироваться со специалистом — особенно если вы новичок.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.