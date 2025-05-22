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V-силуэт, как у киноактёра: лучшие тяги для рельефной и сильной спины

2:02
Спорт

Мечтаете о прямой осанке, рельефных мышцах и крепкой спине без боли? Тогда тренировки на спину — то, что нужно. Эти упражнения не только формируют красивый силуэт, но и стабилизируют позвоночник, защищая от травм и усталости в пояснице. Ниже — пять лучших упражнений, которые прорабатывают ключевые группы мышц спины.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Передняя тяга (тяга блока к груди)

  • Сядьте к тренажёру лицом, спину держите прямо. Потяните рукоятку вниз к верхней части груди, не раскачивая корпус. Отлично прокачивает широчайшие мышцы и визуально "раскрывает" спину.

Горизонтальная тяга (тяга блока сидя)

  • Выполняется в положении сидя, с ровной спиной и втянутым животом. Движение рук вперёд-назад активно включает среднюю часть спины и поясницу, укрепляя позвоночный каркас.

Тяга штанги в наклоне

  • Классика для мышц средней спины. Слегка наклоните корпус вперёд, возьмитесь за гриф на ширине плеч и подтяните его к животу. Важно не округлять спину и не перетруждать поясницу.

Тяга наездника

  • Используется специальная треугольная ручка. Согните колени, выдвиньте спину вперёд и тяните гриф к груди, при этом удерживая пресс в напряжении. Отлично работает с глубокими мышцами спины.

Тяга к подбородку (высокий ряд)

  • Держите гриф широким хватом и подтягивайте к подбородку. Можно выполнять в кроссовере. Это упражнение помогает прокачать трапеции и задние дельты, подчёркивая "V"-силуэт.

Что важно помнить

Любое упражнение на спину требует правильной техники. Спина — не та зона, где стоит рисковать. Убедитесь, что вес соответствует вашей подготовке, а положение тела остаётся стабильным. Перед началом занятий лучше пройти обследование и проконсультироваться со специалистом — особенно если вы новичок.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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