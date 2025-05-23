Этот способ снимает стресс лучше таблеток — какие тренировки помогут нам почувствовать себя лучше

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Можно ли победить стресс без таблеток и дорогостоящих психологов? Да — достаточно регулярно двигаться. Физическая активность запускает в организме целый каскад реакций, которые естественным образом возвращают нас к душевному равновесию.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl alexanderredl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Почему тренировки действуют как антистресс

Во время тренировок организм вырабатывает нейромедиаторы — вещества, которые напрямую влияют на наше настроение. Чем их больше, тем меньше уровень кортизола, известного как "гормон стресса". В результате — бодрость, расслабление и ощущение, что всё под контролем.

Но это ещё не всё. Даже простая разминка может:

снизить тревожность и мышечное напряжение;

вернуть аппетит и нормализовать питание;

повысить самооценку и чувство удовлетворённости собой;

убрать накопившееся за день раздражение;

поднять общий эмоциональный фон.

Какие занятия действительно работают

Одни виды активности успокаивают, другие — заряжают. Главное — подобрать то, что подходит именно вам:

Аэробные нагрузки:

Прогулки, пробежки, поездки на велосипеде. Всего 20 минут в день на свежем воздухе — и уровень стресса падает. Такие нагрузки насыщают тело кислородом и мягко тонизируют организм.

Медитативные тренировки:

Йога, пилатес, стретчинг. При плавных движениях чередуется напряжение и расслабление мышц. Это запускает выработку гормонов, которые отвечают за чувство спокойствия и умиротворения.

Игровой спорт:

Футбол, теннис, баскетбол. Во время соревновательного процесса в кровь выбрасываются адреналин и дофамин. Они быстро "сжигают" стресс и дают мощный эмоциональный заряд.

Как встроить это в день

Нет необходимости ждать вечера или искать спортзал. Достаточно делать короткие перерывы каждые полтора часа. Например:

пройтись по улице;

потянуться;

сделать несколько приседаний.

Если вы работаете в офисе — полезнее тренироваться в одиночестве, чтобы лучше расслабиться. А если трудитесь дома в одиночку — наоборот, ищите компанию, чтобы переключиться на другие эмоции.

Главное — не оставаться в кресле. Движение оживляет не только тело, но и разум.

Уточнения

Нейромедиа́торы (нейротрансмиттеры, посредники, "медиаторы") — биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимического импульса от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам.



Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

