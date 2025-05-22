Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Луна застыла в сиянии, Солнце исчезло в тени: космос показал своё другое лицо
Маленькие предметы — большая ошибка: что портит даже дорогой ремонт
Ваша кошка мило урчала, а потом укусила? Возможно, вы просто не поняли предупреждение
Как гарантировать себе капусту без проблем: откроем вам пару проверенных хитростей
Давление масла вышло из-под контроля: сигнал, который игнорируют до поломки
Воздушная гречка без заморочек: готовим самую вкусную крупу быстро и вкусно
Словно поцелованные солнцем: окрашивание, которое заменит омбре летом 2025
От заката в солончаках до рассвета: как мы нашли Сицилию, о которой не расскажут гиды
Биткоин прорвал потолок: криптовалюта впервые в истории превысила $110 тысяч

Секрет сильного тела после 40 лет: эксперт раскрыла главное правило

1:27
Спорт

С возрастом наш организм естественным образом теряет мышечную массу — особенно если человек не получает достаточной нагрузки. После 40 лет этот процесс ускоряется: снижается уровень гормонов, замедляется метаболизм, ухудшается качество восстановления. Но, как подчёркивает фитнес-эксперт Ирина Ротач, ситуацию можно взять под контроль.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Силовые тренировки — основа всего

По словам Ротач, самым эффективным способом сохранить мышцы и здоровье после 40 лет остаются силовые тренировки. Они не только тормозят возрастную потерю мышечной массы, но и ускоряют обмен веществ, помогают регулировать вес и поддерживают общее самочувствие.

При этом заниматься можно как дома, так и в тренажёрном зале — важна не локация, а регулярность и техника, пишет журнал Men Today.

Базовые упражнения, которые работают

Тренер рекомендует простую, но мощную программу для тех, кто хочет укрепить тело:

  • Приседания
  • Отжимания от пола
  • Выпады с шагом назад
  • Медвежья походка
  • Тяга в наклоне
  • Становая тяга

Эти упражнения задействуют все ключевые группы мышц, улучшают координацию, подвижность суставов и стабилизируют корпус. При правильной технике они помогают предотвратить боли в спине, исправляют осанку и дают телу реальную силу.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго
Еда и рецепты
Забудьте про заморозку: лучший способ сохранить укроп надолго Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Зеленский мечтает, Путин предлагает, Европа теряет терпение Дмитрий Плотников Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Давление масла вышло из-под контроля: сигнал, который игнорируют до поломки
Воздушная гречка без заморочек: готовим самую вкусную крупу быстро и вкусно
Зеленский мечтает, Путин предлагает, Европа теряет терпение
Словно поцелованные солнцем: окрашивание, которое заменит омбре летом 2025
От заката в солончаках до рассвета: как мы нашли Сицилию, о которой не расскажут гиды
Секрет сильного тела после 40 лет: эксперт раскрыла главное правило
Биткоин прорвал потолок: криптовалюта впервые в истории превысила $110 тысяч
Секреты закулисья: как Лера Кудрявцева и Сергей Соседов избежали вражды после скандала на шоу Суперстар
Мясистые, как персики: чем подкармливают помидоры те, у кого ведро — не предел урожая
Хрустящий белок и жидкий желток — секрет идеальной яичницы, которую вы будете готовить каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.