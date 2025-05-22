Секрет сильного тела после 40 лет: эксперт раскрыла главное правило

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С возрастом наш организм естественным образом теряет мышечную массу — особенно если человек не получает достаточной нагрузки. После 40 лет этот процесс ускоряется: снижается уровень гормонов, замедляется метаболизм, ухудшается качество восстановления. Но, как подчёркивает фитнес-эксперт Ирина Ротач, ситуацию можно взять под контроль.

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Силовые тренировки — основа всего

По словам Ротач, самым эффективным способом сохранить мышцы и здоровье после 40 лет остаются силовые тренировки. Они не только тормозят возрастную потерю мышечной массы, но и ускоряют обмен веществ, помогают регулировать вес и поддерживают общее самочувствие.

При этом заниматься можно как дома, так и в тренажёрном зале — важна не локация, а регулярность и техника, пишет журнал Men Today.

Базовые упражнения, которые работают

Тренер рекомендует простую, но мощную программу для тех, кто хочет укрепить тело:

Приседания

Отжимания от пола

Выпады с шагом назад

Медвежья походка

Тяга в наклоне

Становая тяга

Эти упражнения задействуют все ключевые группы мышц, улучшают координацию, подвижность суставов и стабилизируют корпус. При правильной технике они помогают предотвратить боли в спине, исправляют осанку и дают телу реальную силу.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

