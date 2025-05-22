Забудьте о 10 000 шагах: японский метод ходьбы сжигает жир быстрее

Журналист издания Tom's Guide, регулярно тестирующий популярные фитнес-тренды, решил опробовать новый метод, ставший вирусным. Речь о японской интервальной ходьбе — технике, которая не требует спортзала, инвентаря или даже спортивной одежды, но даёт ощутимую нагрузку, сопоставимую с кардиотренировкой.
Метод IWT (Interval Walking Training) оказался проще, чем кажется: три минуты прогулочного темпа, затем три минуты — с ускорением. И так полчаса. Всего одна тренировка, а уже понятно — это не про "прошвырнуться по району". Это режим, в котором тело включается моментально.
Журналист отметил, что метод напомнил ему о тренировках на беговой дорожке — только без беговой дорожки. Во время интенсивных отрезков пульс подскакивает, дыхание учащается, приходится следить за осанкой, корпусом и координацией движений. Между интервалами — короткие периоды передышки, которые дают восстановиться, но не сбрасывают темп.
Эта схема быстро увлекает: нет времени скучать, нет рутины. Уже после первой тренировки стало ясно — обычная прогулка больше не вызывает такого удовлетворения. Привычная утренняя ходьба, как признался автор, обычно проходит с кофе в руках. Здесь же — активное включение мышц, полная вовлечённость.
По данным японских исследований, через три месяца регулярной интервальной ходьбы (по 30 минут, трижды в неделю) участники демонстрировали значительное улучшение здоровья: нормализовалось давление, снизился уровень холестерина, увеличилась сила ног и общая выносливость.
В отличие от монотонной ходьбы, интервалы повышают сердечный ритм, ускоряют обмен веществ и активнее сжигают жир. Всё это делает IWT особенно привлекательной альтернативой бегу — особенно для тех, кто предпочитает щадящую нагрузку.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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