Забудьте о 10 000 шагах: японский метод ходьбы сжигает жир быстрее

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Журналист издания Tom's Guide, регулярно тестирующий популярные фитнес-тренды, решил опробовать новый метод, ставший вирусным. Речь о японской интервальной ходьбе — технике, которая не требует спортзала, инвентаря или даже спортивной одежды, но даёт ощутимую нагрузку, сопоставимую с кардиотренировкой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

Метод IWT (Interval Walking Training) оказался проще, чем кажется: три минуты прогулочного темпа, затем три минуты — с ускорением. И так полчаса. Всего одна тренировка, а уже понятно — это не про "прошвырнуться по району". Это режим, в котором тело включается моментально.

Работает ли это — мнение участника

Журналист отметил, что метод напомнил ему о тренировках на беговой дорожке — только без беговой дорожки. Во время интенсивных отрезков пульс подскакивает, дыхание учащается, приходится следить за осанкой, корпусом и координацией движений. Между интервалами — короткие периоды передышки, которые дают восстановиться, но не сбрасывают темп.

Эта схема быстро увлекает: нет времени скучать, нет рутины. Уже после первой тренировки стало ясно — обычная прогулка больше не вызывает такого удовлетворения. Привычная утренняя ходьба, как признался автор, обычно проходит с кофе в руках. Здесь же — активное включение мышц, полная вовлечённость.

Доказанные преимущества метода

По данным японских исследований, через три месяца регулярной интервальной ходьбы (по 30 минут, трижды в неделю) участники демонстрировали значительное улучшение здоровья: нормализовалось давление, снизился уровень холестерина, увеличилась сила ног и общая выносливость.

В отличие от монотонной ходьбы, интервалы повышают сердечный ритм, ускоряют обмен веществ и активнее сжигают жир. Всё это делает IWT особенно привлекательной альтернативой бегу — особенно для тех, кто предпочитает щадящую нагрузку.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

