Простой тест, который предсказывает вашу продолжительность жизни

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Советы по долголетию раздаются на каждом шагу: пейте больше воды, спите не менее 8 часов, принимайте коллаген, проходите 10 000 шагов в день. Но большинство этих рекомендаций исходят не от ученых, а от блогеров с тысячами подписчиков. Как же отличить реальность от шума?

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивный мужчина

В Tom's Guide решили заглянуть глубже и найти действительно научно подтвержденные способы увеличить продолжительность жизни. Одним из таких открытий стало исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, где более 14 тысяч человек старше 50 лет наблюдали в течение 12 лет. Особое внимание ученые уделили такому, казалось бы, простому показателю, как сила хвата — и результаты оказались впечатляющими.

Сила хвата — это не просто про руки

Как выяснилось, слабая сила хвата может быть тревожным сигналом. У участников с пониженным этим показателем риск преждевременной смерти был выше на 45%. И речь не только о том, насколько крепко вы можете держать пакет из супермаркета — хватовая сила оказалась зеркалом общего состояния мышц организма.

Исследователи объясняют: сила рук прямо связана с мышечным тонусом всего тела. Чем она выше, тем лучше вы защищены от возрастных изменений, падений, слабости и связанных с этим проблем со здоровьем.

Как укрепить мышцы, если вы не фанат спортзала?

Хорошая новость — не нужно часами тягать железо или записываться в фитнес-клуб. Достаточно регулярных и простых действий:

Приседания, отжимания и вставание со стула без помощи рук — отличная база для новичков.

Эспандеры дают нагрузку без перегрузки суставов.

Небольшие гантели или регулируемые гири позволяют работать с прогрессией.

2-3 силовые тренировки в неделю достаточно, чтобы сохранять мышечную массу и баланс.

Эксперты отмечают, что главное — не интенсивность, а регулярность. И, конечно, удовольствие от процесса. Если вы найдете подходящий формат — будь то домашняя тренировка или занятия на свежем воздухе — вы с большей вероятностью будете этим заниматься постоянно.

Не только форма, но и здоровье

Физическая сила — это не просто эстетика. Она дает больше свободы в повседневной жизни, улучшает самочувствие и помогает сохранить независимость даже в пожилом возрасте. Не зря эксперты Tom's Guide советуют: если хотите прожить дольше — начните с укрепления хвата.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

