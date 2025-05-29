Покорите мир фитнеса: 20 минут для сильных и подтянутых ног

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Поддержание нижней части тела сильной и способной имеет много преимуществ, особенно для сохранения подвижности и независимости в старости.

Фото: freepik ягодичный мост

Многие из нас также хотят иметь мускулистую, подтянутую нижнюю часть тела, так как это выглядит привлекательно.

Хорошая новость в том, что независимо от того, что вас мотивирует, вы получаете оба преимущества, и эта тренировка улучшит силу и нарастит сухую мышечную массу в ногах, и все это всего за 20 минут.

Приседание сумо

Подходы: 3 Повторы: 12 Отдых: 30 сек

Выпад с реверсиком

Подходы: 3 Повторы: 10 на каждую сторону Отдых: 30 сек.

Румынская становая тяга

Подходы: 3 Повторы: 10 на каждую сторону Отдых: 30 сек.

Ягодичный мост

Подходов: 3 Повторений: 12 Отдых: 30 сек.

Приседания с фитнес-резинкой

Подходы: 3 Повторы: 12 Отдых: 30 сек.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

