Какие группы мышц тренировать вместе? Лучшие комбинации для мощных результатов

Важно знать, какие группы мышц следует тренировать вместе, поскольку упражнения должны развивать силу, гибкость, выносливость и равновесие.
Взрослым следует заниматься силовыми тренировками не реже двух раз в неделю, чтобы достичь того, что считается "оптимальным здоровьем". Но все-таки, какие группы мышц следует тренировать вместе?
Еще один фактор, который следует учитывать, — это количество силовых тренировок, которые вы проводите в неделю. Если вы новичок, вот пример того, как можно комбинировать группы мышц, используя шесть основных групп, перечисленных выше:
Если вы уже некоторое время занимаетесь силовыми тренировками, возможно, вам стоит более конкретно подойти к составлению программы тренировок, сосредоточившись более конкретно на целевых мышцах. Ниже приведен пример того, как комбинировать группы мышц с помощью сплитов:
Если вы предпочитаете тренировать каждую группу мышц по отдельности, ознакомьтесь со следующими упражнениями, нацеленными на определенные мышцы:
Грудь: жим лежа, отжимания, жим стоя и отжимания на брусьях с отягощением;
Спина: становая тяга, подъем гантели в наклоне, тяга гантели в наклоне и "супермен";
Руки: сгибание рук хватом "молот", разгибание рук над головой на трицепс, отжимания на стуле и упражнения для предплечий;
Пресс: планка, подъем коленей на перекладине и пресс;
Ноги: приседания, выпады и подъемы на носки;
Плечи: жим над головой, разведение рук в стороны и подъем на задние дельты.
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