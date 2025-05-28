Лучшее для мышц: эти упражнения больше всего подходят как тренеру, так и тяжелоатлету

Когда в спортзале больше народу, и кто-то забрал половину комплекта для своего гигантского сета, ваш лучший вариант упражнений часто сводится к тому, что на самом деле бесплатно. Тем не менее, стоит знать, какое оборудование даст вам максимальную отдачу за ваши деньги.
Когда появится возможность, вы можете сделать каждое повторение значимым, следуя рекомендациям исследователя упражнений доктора Пака Андрулакиса-Коракакиса.
Пак описывает лучшие упражнения для каждой мышцы, основанные на науке и его тренерском опыте.
Грудь: разведение гантелей на груди или тренажер для жима от груди
Это прекрасное упражнение, которое на самом деле в значительной степени изолирует грудь, обеспечивает потрясающую растяжку, большое напряжение при растяжке и относительно нетребовательно к оборудованию.
Трицепс: разгибание рук на тросе
Пак продолжает рекомендовать разгибание рук на тросе, основываясь на своем опыте тренера.
"Мне нравится разгибание рук на тросе, когда я устанавливаю трос высоко. Это немного неудобно, и я бы не рекомендовал его большинству людей, потому что вам по сути приходится бороться с весом, [который] тянет вас назад", — сказал Пак.
Он продолжает рекомендовать гантели или легкий гриф.
Боковые дельты: подъемы троса за спиной в сторону
Это упражнение кажется очень плавным из-за того, как кривая сопротивления с тросами.
Для этого не нужно много веса и оно ощущается намного плавнее на плече, по сравнению с гантелями.
Тренер также объясняет, что с этой вариацией упражнение подходит для большего диапазона движения и большего напряжения во время растянутой части подъема.
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).
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