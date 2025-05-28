Лучшее для мышц: эти упражнения больше всего подходят как тренеру, так и тяжелоатлету

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Когда в спортзале больше народу, и кто-то забрал половину комплекта для своего гигантского сета, ваш лучший вариант упражнений часто сводится к тому, что на самом деле бесплатно. Тем не менее, стоит знать, какое оборудование даст вам максимальную отдачу за ваши деньги.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

Когда появится возможность, вы можете сделать каждое повторение значимым, следуя рекомендациям исследователя упражнений доктора Пака Андрулакиса-Коракакиса.

Пак описывает лучшие упражнения для каждой мышцы, основанные на науке и его тренерском опыте.

Грудь: разведение гантелей на груди или тренажер для жима от груди

Это прекрасное упражнение, которое на самом деле в значительной степени изолирует грудь, обеспечивает потрясающую растяжку, большое напряжение при растяжке и относительно нетребовательно к оборудованию.

Трицепс: разгибание рук на тросе

Пак продолжает рекомендовать разгибание рук на тросе, основываясь на своем опыте тренера.

"Мне нравится разгибание рук на тросе, когда я устанавливаю трос высоко. Это немного неудобно, и я бы не рекомендовал его большинству людей, потому что вам по сути приходится бороться с весом, [который] тянет вас назад", — сказал Пак.

Он продолжает рекомендовать гантели или легкий гриф.

Боковые дельты: подъемы троса за спиной в сторону

Это упражнение кажется очень плавным из-за того, как кривая сопротивления с тросами.

Для этого не нужно много веса и оно ощущается намного плавнее на плече, по сравнению с гантелями.

Тренер также объясняет, что с этой вариацией упражнение подходит для большего диапазона движения и большего напряжения во время растянутой части подъема.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

