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Бен Шепард открыл секрет обложки: 50 дней, чтобы достичь идеального тела

2:13
Спорт

Телеведущий Бен Шепард преуспевает в расцвете сил в среднем возрасте, и спустя более десяти лет с момента его последней обложки MH у него есть план, который поможет слепить такое же тело.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

В прошлом году он бросил себе вызов в социальных сетях, чтобы проверить, сможет ли он достичь пика своих возможностей, достигнув полувека — физически, эмоционально, умственно.

"Я начал за 50 дней до своего дня рождения, поставив себе задачу — смогу ли я быть в той же форме, в которой я был для фотосессии Men's Health в 2012 году", — говорит он.

Когда ему было 37, даже самые жесткие режимы тренировок переносить было намного легче, вспоминает он.

"Что бы я ни делал, это не касалось сторон. Я просто сосредотачивался на том, как будет ощущаться в конце… Это всегда стоило того, когда я останавливался", — сказал Шепард.

Итак, в чем секрет телосложения звезды обложки? Дисциплина в питании, очевидно, важна — "пресс действительно делается на кухне", — говорит он. "Я понял это, когда прошел через это в 2012 году!" Конечно, это не всегда легко, когда у вас есть семья, о которой нужно думать.

"Моя жена готовит в основном, и я поворачиваюсь и говорю: "Мне нужно достаточно белка", — говорит Шепард.

Питание и тренировки у него обычно планируются заранее. В обычную неделю

Шепард проводит четыре больших силовых сеанса, а также много кардионагрузок, включая изнуряющие легкие занятия на спине Digme, которые он проводит онлайн с друзьями или в лондонской студии.

Во время съемок в Новой Зеландии ему удалось придерживаться строгой программы, запланированной Коулманом, используя только базовое оборудование.

По его собственному признанию, ахиллесовой пятой, с которой ему пришлось бороться, чтобы создать достойное обложки тело, было сокращение потребления алкоголя. Журналисты, как известно, любят выпить, а Шепард любит выпить бокал-другой вина со своей женой Энни.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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