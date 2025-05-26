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Ноги будут в лучшем виде: упражнения и советы для идеального кровообращения

5:00
Спорт

Кровеносная система — это сложная сеть организма, по которой кровь циркулирует по всему телу. Для эффективного кровообращения в ногах необходимо включить в свой образ жизни правильные привычки питания и любой ценой избегать бездеятельности.

Джинсы разных моделей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы разных моделей

Есть специальные упражнения для улучшения кровообращения в ногах, которые при регулярном выполнении являются основополагающим фактором в профилактике проблем с кровообращением.

Наряду с физической активностью существует ряд простых ежедневных действий, которые помогут улучшить циркуляцию крови в ногах.

Плохое кровообращение в ногах может быть вызвано разными причинами, например, длительным сидением за столом, в машине или на диване, многочасовым стоянием в одном и том же положении, ожирением, диабетом, варикозным расширением вен, высоким кровяным давлением, заболеваниями крови, сердечно-сосудистыми заболеваниями и гормональным дисбалансом.

Таким образом, плохое кровообращение может иметь разные причины и поражать разные части тела. Факторы, повышающие риск, включают в себя:

  • возраст
  • беременность
  • малоподвижный образ жизни
  • запор
  • курение и алкоголь
  • генетические факторы
  • болезни
  • ожирение
  • диабет
  • отсутствие физических упражнений
  • несбалансированное питание.

Употребление продуктов, стимулирующих кровообращение, таких как антиоксиданты, нитраты, витамины и полезные жиры, может оказать положительное влияние на кровообращение. Соблюдение диеты, богатой полезными продуктами, такими как овощи, клетчатка, низкое содержание соли и минералы, может улучшить здоровье кровообращения.

Многие продукты улучшают кровообращение, среди них: апельсины, грейпфруты, лимоны, зеленые листовые овощи, чеснок, омега-3, гранат, ананас, готу кола, соя, лук, черника, грецкие орехи, миндаль, семена тыквы, лук-порей, спаржа, виноград, черная смородина, свекла, имбирь, злаки, грибы, оливковое масло, гимко билоба, яблоки, каперсы, гречиха, каштаны, перец чили, помидоры, корица, куркума.

Научитесь сокращать потребление соли и сахара. Заправка на столе имеет значение: используйте оливковое масло первого отжима (без преувеличения!), свежий лимонный сок, имбирь и щепотку кайенского перца, который, согласно исследованиям, стимулирует кровообращение.

Давайте рассмотрим несколько очень простых упражнений, которые можно выполнять для улучшения кровообращения в ногах.

Упражнение "носок-пятка"

Это упражнение идеально подходит тем, кто по работе или по состоянию здоровья проводит много часов сидя или лежа на спине. Встаньте прямо, поставив ступни на пол, перенесите вес тела на носки, сохраняя при этом контакт с полом, затем поднимите пятки и встаньте на носки, удерживайте положение, считая до трех, прежде чем вернуться в исходное положение. Затем выполните противоположное движение, перенесите вес тела на пятки, сохраняя при этом ощущение плотного контакта с землей, в этот момент поднимите носки ног вверх, опираясь на пятки, удерживайте положение в течение 3 секунд.

Упражнение следует выполнить по 10 раз для каждой из двух позиций.

Упражнение "Воображаемые круги"

Следующее упражнение можно выполнять стоя, сидя или лежа, однако мы рекомендуем делать его в удобном положении сидя или во время перерыва между затяжками на работе.

Вы будете выполнять вращательные упражнения на лодыжках: вращайте их, рисуя небольшие воображаемые круги, поочередно каждой ногой или обеими одновременно, в зависимости от вашей координации.

Выполняйте вращения в течение 30 секунд по часовой стрелке, а затем еще 30 секунд против часовой стрелки.

Это упражнение настоятельно рекомендуется тем, кто вынужден долгое время оставаться в постели, поскольку оно активизирует кровообращение без больших усилий и без вовлечения других частей тела, а также помогает сохранять устойчивое равновесие.

Упражнение "колени к груди"

Это упражнение следует выполнять в положении лежа на спине, на кровати или на фитнес-коврике.

Упражнение делится на две фазы: на первой вдохните и поднимите колени от пола примерно на 10 см, удерживая мышцы бедра напряженными в течение нескольких секунд, выдохните и верните ноги в соприкосновение с полом.

Повторите 20 раз.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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