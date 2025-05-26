Спортсмены по выходным: можно ли быть в форме, тренируясь только два раза в неделю

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Тренировки только по субботам и воскресеньям больше не являются синонимом лени или нерегулярных занятий. Если когда-то их иронично называли "воскресными спортсменами", то сегодня те, кого определяют как "воинов выходного дня", берут реванш, даже с научной точки зрения.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная девушка с шейкером

Это люди, которые, несмотря на сидячий образ жизни в будние дни, концентрируют свою физическую активность в течение одного-двух дней, часто достигая еженедельного порога активности, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения, только в выходные дни: 150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивных упражнений.

И согласно многочисленным исследованиям, польза для здоровья вовсе не незначительна.

Термин "воины выходного дня" был официально принят в научной среде международной группой исследователей.

В двух важных исследованиях в общей сложности приняли участие почти 270 тысяч человек.

Оказалось, что даже концентрация физической активности на выходных может привести к значительному улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, снижению смертности и профилактике хронических заболеваний.

Не обязательно заниматься спортом высокого уровня: достаточно таких занятий, как 90-минутная быстрая ходьба, 45-минутная пробежка в каждый из двух дней, быстрая езда на велосипеде, поход на природу, вечер танцев или даже энергичная работа по дому.

Все, что связано с движением, способствует выполнению минимальной еженедельной потребности в физических упражнениях.

Исследование Сиднейского университета, опубликованное в журнале Jama Internal Medicine, проанализировало риск смертности в четырех группах: люди, ведущие малоподвижный образ жизни, спортсмены, занимающиеся спортом нерегулярно, любители поработать по выходным и люди, регулярно занимающиеся физической активностью.

По сравнению с теми, кто вообще не занимается спортом, у тех, кто занимается спортом хотя бы по выходным, риск смерти на 30% ниже. Этот процент возрастает до 35% среди тех, кто тренируется регулярно, но остается значительным даже для тех, у кого есть время только в субботу и воскресенье.

Аналогичное сравнение применимо и к сердечно-сосудистым заболеваниям: у тех, кто занимается спортом только по выходным, риск снижается на 41%, как и у тех, кто занимается спортом в течение всей недели.

Даже в случае опухолей преимущества остаются очевидными: -18% для "воинов выходного дня" против -21% для самых усердных.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

