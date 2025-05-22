Шведы были удивлены изменением в жеребьевке четвертьфинала по хоккею

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Большим потрясением для шведских хоккеистов стало открытие, что их соперник по четвертьфиналу может оказаться не из группы B, а из группы A, играющей в Стокгольме.

Фото: wikimedia.org by Veccamus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чемпионат мира по хоккею

Обе страны-хозяйки, Швеция и Дания, имеют право провести четвертьфинальный матч на своей территории. Таким образом, если бы произошел сценарий, при котором им пришлось бы встретиться в четвертьфинале, полуфинальные матчи проводились бы не перекрестно между группами, а внутри групп.

И это не просто теория. Вероятность того, что шведы, которым на групповом этапе осталось сыграть только поединок с Канадой, займут первое место в группе А, а датчане — четвертое место в группе В, на самом деле вполне вероятна. Таким образом, в четвертьфинале "Тре Крунур" может встретиться с латвийцами или австрийцами.

"Я вообще об этом не знал", — заявил шведский вратарь Самуэль Эрссон в интервью газете Expressen.

Его коллега-вратарь Якоб Маркстрём был немного более осведомлен.

Удивительно, что если это произойдет (что Швеция встретится с Данией в четвертьфинале, прим. автора), вся система изменится. Это будет большим изменением для турнира в целом.

Уточнения

Самуэ́ль Э́рссон (швед. Samuel Ersson; род. 20 октября 1999, Фалун) — шведский хоккеист, вратарь клуба «Филадельфия Флайерз» и сборной Швеции.

