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ФИФА грозит отстранить Бразилию от участия в чемпионате мира 2026 года

1:19
Спорт

Отстранение Эдналдо Родригеса от должности президента Бразильской конфедерации футбола (КБФ) судом Рио-де-Жанейро из-за предполагаемой подделки подписи может иметь катастрофические последствия.

Бразильские болельщики
Фото: [1] by Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бразильские болельщики

Как отмечает газета Lance, ФИФА запрещают любое "неправомерное влияние третьих лиц" на управление национальными федерациями. В более серьезных случаях предусмотрены наказания от штрафов до возможного отстранения от должности.

Это означает, что в крайнем случае такие клубы, как "Ботафого", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Палмейрас", могут быть отстранены от участия в клубном чемпионате мира в этом году. Более того, бразильская сборная рискует быть отстраненной от участия в чемпионате мира 2026 года.

Такая возможность становится еще более вероятной в свете письма, направленного Эднальдо Родригесом в Верховный федеральный суд, в котором он официально просит отменить новые президентские выборы БФБ.

В письме бывший лидер подчеркивает "неоднократные предупреждения ФИФА и КОНМЕБОЛ об автономии национальных ассоциаций и прямом запрете любого вида судебного или государственного вмешательства", подобного тому, что имело место в данном случае.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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