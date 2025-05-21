Финал отчаянных: более жалких соперников в битве за трофей Европа не помнит

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Сегодня в 22:00 в Бильбао встретились два крупнейших английских клуба — "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Однако главной темой чисто английского финала является не превосходство Премьер-лиги над другими чемпионатами, а возмутительная игра обеих команд на домашнем стадионе. Игра завершилась победой "Тоттенхэм" со счётом 1:0.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

За один тур до конца чемпионата страны "Юнайтед" и "Тоттенхэм" занимают 16-е и 17-е места в турнирной таблице соответственно, немного опережая команды, вылетевшие из лиги.

К счастью для них, новички Премьер-лиги далеки от уровня остальных и не имели никаких шансов сохранить место в элите — в противном случае кто-то из "Юнайтед" и "Тоттенхэма" уже мог бы отправиться в Чемпионшип.

Финалисты Лиги Европы настолько неудачны на внутреннем уровне, что с начала апреля одержали всего одну победу в домашних соревнованиях.

Однако один из них завершил кампанию европейским трофеем и выходом в Лигу чемпионов, и этот успех показался более чем странным на фоне оставшейся части сезона.

"Шпоры" ранее трижды обыгрывали "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2024/25, помимо двух побед в чемпионате, они также одержали победу в матче-триллере с 7 голами в Кубке лиги.

Согласно новым правилам Лиги чемпионов, ни один участник основной фазы сильнейшего турнира теперь не попадает в отборочный этап Лиги Европы.

"Тоттенхэму" и "Юнайтед", вероятно, пришлось бы труднее на пути к финалу, если бы в их соревновании приняли участие, например, "Ювентус" или "Манчестер Сити", которые вылетели из Лиги чемпионов на раннем этапе.

Но вряд ли кто-то сомневается, что новые форматы турниров были разработаны для богатых, которые хотели иметь больше возможностей для попадания в Лигу чемпионов, даже если они терпят столь же провальные сезоны, как и нынешние соперники.

Ослабление Лиги Европы является частью плана, и в первый год после изменений оно идет на пользу грандам, поскольку на пути к финалу им предоставляются соперники с незначительными по сравнению с их бюджетами.

Не будет преувеличением назвать этот финал самым результативным за всю историю европейских турниров. И некоторые факты это подтверждают.

Никогда еще в финале турнира УЕФА обе команды не были так близки к вылету из своих лиг.

Уточнения

Ли́га Евро́пы УЕФА (англ. UEFA Europa League) — ежегодный международный турнир по футболу среди клубов, основанный в 1971 году под названием Кубок УЕФА (англ. UEFA Cup). .

