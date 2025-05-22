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Самая известная футболистка в мире пожаловалась на безжалостный хейт в соцсетях

2:10
Спорт

У нападающего "Ювентуса" Алиши Леманн более 16,5 миллиона подписчиков в соцсети, но не все настроены к ней положительно.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

"Я женщина, я женственна, и мне нравятся длинные ногти. Я не защитник, и мне не нужно принимать удары", — сказала швейцарка в подкасте Small Talk.

Про её словам, люди уделяют слишком много внимания этим вещам, которые не влияют на игру на поле.

"Меня постоянно критикуют за такие подробности. Но мне все равно, что они пишут. Некоторым не нравится, что я играю с макияжем. В чем их проблема? Я женщина — я могу играть без макияжа, но мне так больше нравится. И мне нравится, когда кто-то начинает злиться по этой теме", — отметила спортсменка.

Футболистка сказал, что никогда бы не посоветовала другой женщине не играть с макияжем.

"Пусть каждый имеет обо мне свое мнение, мне все равно. Я бы обиделась, если бы мне такое сказал только кто-то, кто мне дорог", — заключила Леманн.

Однако правда в том, что слава Леманн пришла скорее из-за ярлыка "самая красивая футболистка", чем из-за ее действий на поле. Было бы не неразумно утверждать, что лишь микроскопический процент из более чем 16,5 миллиона подписчиков в соцсети смотрели ее игру в прямом эфире.

В своем первом сезоне в Италии нападающая выступила не слишком впечатляюще. Леманн стала чемпионкой с "Ювентусом", но в Серии А на ее счету всего два гола и одна результативная передача в 16 матчах, а в этом календарном году она провела на поле всего 99 минут.

Алишу также критиковали за то, что она вела танцы во время празднования титула. Многие пользователи социальных сетей — не только на ее странице, но и на страницах ее товарищей по команде и на официальном сайте "Ювентуса" — критиковали ее за то, что она заняла лидирующую позицию в праздновании, хотя сама практически не внесла никакого вклада в успех.

Уточнения

Алиша Леманн (нем. Alisha Lehmann; род. 21 января 1999, Тегерчи, Берн) — швейцарская футболистка, нападающий клуба «Ювентус» и сборной Швейцарии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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