Спартак на грани провала: смогут ли они вырваться в борьбе за третье место

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Московский "Спартак" неудачно выступил в Кубке России и завершает сезон на пятом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Валерий Новиков заявил, что "Спартак" будет бороться за третье место до последнего тура.

Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин Стадион Лукойл Арена

По мнению Новикова, "Спартак" провалился в Кубке России, но теперь будет стараться доказать свою состоятельность, играя на победу в оставшихся матчах. Он отметил, что исход последних туров будет зависеть от множества факторов, таких как мотивация, настрой и удача. В частности, "Спартак" встретится с "Химками", а ЦСКА — с "Пари НН". Оба матча состоятся 24 мая в 16:30 по московскому времени.

"А "Спартаку" деваться некуда: ему нужно выигрывать и доказывать, что он может. Но провал у "Спартака" налицо", — добавил Новиков.

В Кубке России "Спартак" достиг финала Пути регионов, но уступил "Ростову" на домашнем стадионе со счётом 1:2. В РПЛ команда набрала 54 очка после 29 туров, на два балла отставая от лидирующих ЦСКА и "Динамо". "Динамо" в 30-м туре встретится с "Краснодаром", которому для завоевания чемпионства необходимо побеждать.

Уточнения

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

