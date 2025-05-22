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Как эти тренировки сохранят вашу независимость в пожилом возрасте: неожиданные факты

2:18
Спорт

С возрастом поддержание физической формы становится не просто вопросом здоровья, а необходимостью для сохранения автономии, равновесия и хорошего настроения. Однако не все виды физической активности подходят для пожилых людей. Некоторые упражнения могут быть слишком интенсивными для суставов или недостаточно эффективными для поддержания мышечной массы. В таких случаях на помощь приходят водные упражнения, которые становятся все более популярными.

Женщина в бассейне
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в бассейне

Занятия в воде, включая плавание, идеально подходят для людей старшего возраста. Плавучесть воды снижает нагрузку на суставы и кости, делая тренировки менее травматичными и более полезными. Движения в воде становятся мягкими и последовательными, что способствует укреплению мышц, улучшению равновесия и сжиганию жира, пишет испанское издание vanitatis.elconfidencial.com.

Для занятий не обязательно быть профессиональным пловцом. Достаточно просто войти в воду и начать двигаться. Простые упражнения, такие как ходьба в воде или подъем ног, укрепляют мышцы ног, не оказывая нагрузки на колени и лодыжки. Использование пенных гантелей позволяет проработать верхнюю часть тела, поддерживая силу в руках и плечах.

Исследования подтверждают эффективность водных тренировок. Например, исследование Национального института здравоохранения (NIH) под руководством Сук Бум Ким показало, что трехмесячная программа аквааэробики улучшила ловкость, силу и устойчивость у пожилых женщин. Также сократилось время восстановления равновесия после спотыкания, что снижает риск падений.

Тренеры рекомендуют такие упражнения, как ходьба в воде, подъем ног у стенки бассейна и отжимания от края. Эти движения легкие, плавные и эффективные. Кроме того, занятия в воде имеют эмоциональные преимущества: водная среда расслабляет, снимает стресс и способствует социализации.

Таким образом, водные упражнения — это отличный способ заботиться о теле и разуме, особенно для пожилых людей.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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