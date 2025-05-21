6 секретов Бена Шепарда для стройности и силы после 50: как оставаться в форме

Когда речь идет о поддержании формы после 50, важно не только интенсивность тренировок, но и подход к их выполнению. Бен Шепард, звезда обложки Men's Health, делится секретами, как оставаться в отличной физической форме после полувека.
Перед любыми упражнениями, особенно в зрелом возрасте, важно не пропускать разминку. Это поможет снизить риск травм и подготовит тело к нагрузке. Коулман, тренер Бена, советует начинать с 5-10 минут лёгкой аэробной активности и динамической растяжки. После этого — 1-2 лёгких подхода перед тем, как увеличивать вес.
Механика упражнений играет важную роль в их эффективности. Не стоит просто перемещать тяжести, нужно делать это с полной симметрией и контролем. Правильная техника подъёма и опускания веса в соотношении 3:1 — три секунды на опускание, одна секунда на подъём — поможет избежать травм и улучшить результаты.
Исследования показывают, что медленное выполнение упражнений, особенно эксцентрической фазы (опускание веса), способствует большему увеличению силы. Коулман советует выделять 3-5 секунд для медленного опускания, чтобы максимально нагрузить мышцы и добиться эффективного роста.
Если вы хотите сэкономить время и получить такие же результаты, как при традиционных тренировках, попробуйте суперсеты и дропсеты. Суперсеты — это выполнение двух упражнений подряд без отдыха. Дропсеты предполагают выполнение упражнения до отказа, затем уменьшение веса и продолжение. Это помогает максимально нагрузить мышцы.
Для постоянного прогресса необходимо увеличивать нагрузку. Коулман подчеркивает, что важно постоянно увеличивать вес или сокращать время отдыха между подходами. Но всегда нужно слушать свое тело и работать в пределах своих возможностей, чтобы не вызвать перегрузки.
Дни отдыха так же важны, как и тренировки. Чтобы дать телу время для восстановления, Бен Шепард следит, чтобы у него было как минимум два дня отдыха в неделю. Это помогает предотвратить перетренированность и даёт возможность мышцам расти.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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