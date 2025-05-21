Секреты балерин: 3 упражнения для улучшения осанки и здоровья позвоночника

Правильная осанка — это не только залог уверенности, но и важный элемент для здоровья. Она влияет на дыхание, самочувствие и даже настроение. Эксперт по фитнесу и здоровью Юлия Гуляева делится с нами тремя упражнениями, которые помогут сделать осанку более красивой и будут поддерживать здоровье позвоночника.

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Hip Hinge с акцентом на мышцы спины

Это упражнение направлено на укрепление мышц спины и ягодиц, что немаловажно для поддержания правильного положения тела.

Как выполнять

Стойте прямо, стопы на ширине таза, живот подтянут, плечи раскрыты.

На вдохе наклонитесь вперёд, поднимите руки и тянитесь копчиком и седалищными костями назад.

При этом старайтесь сохранять естественные изгибы позвоночника. Все движение происходит только в тазобедренном суставе, а плечи не поднимайте к ушам.

Ощущайте напряжение в области лопаток и чуть ниже.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений.

Это упражнение задействует не только спину, но и заднюю поверхность бедра, а также ягодичные мышцы, которые играют важную роль в поддержании правильного положения таза.

Мобилизация грудной клетки

Это упражнение направлено на улучшение подвижности грудной клетки и плечевых суставов. Оно особенно полезно, если вам нужно расслабить верхнюю часть спины и улучшить осанку.

Как выполнять

Встаньте в положение шага, левая нога впереди.

Руки держите перед собой, спина прямая, подбородок параллелен полу.

На вдохе опишите полукруг левой рукой через верх и разверните корпус, тянитесь макушкой вверх.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Повторите 2-3 подхода по 8-10 повторений на каждую сторону.

Это упражнение помогает развить подвижность грудной клетки и улучшить осанку.

Упражнение "Самолёт"

Для этого упражнения вам нужно лечь на живот и активно работать с грудным отделом позвоночника.

Как выполнять

Лягте на живот, подтяните живот и прижмите нижние ребра к полу.

На выдохе поднимите плечи и лопатки, вытянув руки вперед.

Нижние рёбра должны оставаться прижатыми к полу. Разгибаться нужно не в поясничном, а в грудном отделе позвоночника.

На каждом выдохе уведите одну руку назад, а затем вернитесь в исходное положение.

Повторите 3-4 подхода по 20 повторений.

Это упражнение поможет не только улучшить осанку, но и предотвратить кифоз, укрепив крупные мышцы спины.

Итоги

Эти упражнения прекрасно развивают гибкость, укрепляют спину и плечи, способствуют правильному положению тела. Включите их в свой ежедневный режим, и вы заметите улучшения в осанке, а также почувствуете себя более уверенно и здорово.