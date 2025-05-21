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Секреты балерин: 3 упражнения для улучшения осанки и здоровья позвоночника

3:07
Спорт

Правильная осанка — это не только залог уверенности, но и важный элемент для здоровья. Она влияет на дыхание, самочувствие и даже настроение. Эксперт по фитнесу и здоровью Юлия Гуляева делится с нами тремя упражнениями, которые помогут сделать осанку более красивой и будут поддерживать здоровье позвоночника.

Девушка в вечернем платье
Фото: Designed be Freepik by shurkin-son, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в вечернем платье

Hip Hinge с акцентом на мышцы спины

Это упражнение направлено на укрепление мышц спины и ягодиц, что немаловажно для поддержания правильного положения тела.

Как выполнять

  • Стойте прямо, стопы на ширине таза, живот подтянут, плечи раскрыты.
  • На вдохе наклонитесь вперёд, поднимите руки и тянитесь копчиком и седалищными костями назад.
  • При этом старайтесь сохранять естественные изгибы позвоночника. Все движение происходит только в тазобедренном суставе, а плечи не поднимайте к ушам.
  • Ощущайте напряжение в области лопаток и чуть ниже.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений.

Это упражнение задействует не только спину, но и заднюю поверхность бедра, а также ягодичные мышцы, которые играют важную роль в поддержании правильного положения таза.

Мобилизация грудной клетки

Это упражнение направлено на улучшение подвижности грудной клетки и плечевых суставов. Оно особенно полезно, если вам нужно расслабить верхнюю часть спины и улучшить осанку.

Как выполнять

  • Встаньте в положение шага, левая нога впереди.
  • Руки держите перед собой, спина прямая, подбородок параллелен полу.
  • На вдохе опишите полукруг левой рукой через верх и разверните корпус, тянитесь макушкой вверх.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Повторите 2-3 подхода по 8-10 повторений на каждую сторону.

Это упражнение помогает развить подвижность грудной клетки и улучшить осанку.

Упражнение "Самолёт"

Для этого упражнения вам нужно лечь на живот и активно работать с грудным отделом позвоночника.

Как выполнять

  • Лягте на живот, подтяните живот и прижмите нижние ребра к полу.
  • На выдохе поднимите плечи и лопатки, вытянув руки вперед.
  • Нижние рёбра должны оставаться прижатыми к полу. Разгибаться нужно не в поясничном, а в грудном отделе позвоночника.
  • На каждом выдохе уведите одну руку назад, а затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторите 3-4 подхода по 20 повторений.

Это упражнение поможет не только улучшить осанку, но и предотвратить кифоз, укрепив крупные мышцы спины.

Итоги

Эти упражнения прекрасно развивают гибкость, укрепляют спину и плечи, способствуют правильному положению тела. Включите их в свой ежедневный режим, и вы заметите улучшения в осанке, а также почувствуете себя более уверенно и здорово.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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