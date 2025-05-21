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Ноги не худеют, несмотря на диеты — вот что может быть причиной

3:52
Спорт

Когда мы пытаемся сбросить лишний вес, зачастую кажется, что тело худеет равномерно. Однако, если жир с бедер не уходит, несмотря на все усилия, это может быть сигналом о липедеме — состоянии, которое мешает нормальному процессу потери жира.

Тренировка на ноги
Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тренировка на ноги

Что такое липедема и как ее распознать

Липедема, часто называемая липодистрофией, — это патологическое разрастание жировой ткани, которое чаще всего затрагивает ноги, реже — руки. Одной из главных особенностей этого заболевания является то, что традиционные методы потери жира (диеты и физическая активность) не оказывают влияния на проблемные участки. Несмотря на усилия, ноги остаются полными, а другие части тела худеют.

Как распознать липедему

Несколько характерных признаков могут помочь заподозрить липедему:

  • Симметричное увеличение объема ног: Жир на ногах увеличивается от бедра до лодыжки, иногда с образованием "валиков" над коленями, которые не исчезают при физических упражнениях.
  • Чувствительность к давлению: Ноги становятся особенно чувствительными, и могут появляться синяки даже при легком прикосновении.
  • Отечность: Усиление отечности в конце дня или в жаркую погоду, сопровождающееся ощущением тяжести в ногах, а иногда и болями.
  • Уплотнения и болезненные узлы: На более поздних стадиях могут образовываться болезненные узлы под кожей.
  • Отсутствие ямок при нажатии: В отличие от обычных отеков, при нажатии на пораженные участки не появляются характерные ямки.

Причины возникновения липедемы

  • Гормональные изменения: Липедема часто развивается у женщин и может ухудшаться в периоды гормональных изменений, таких как половое созревание, беременность или менопауза.
  • Наследственность: Если в вашей семье были случаи накопления жира на ногах, вероятность появления липедемы увеличивается.
  • Нарушения микроциркуляции: Застой жидкости и плохое кровообращение могут привести к накоплению жировой ткани в нижней части тела.
  • Проблемы с лимфооттоком: Снижение эффективности лимфатической системы также способствует накоплению жидкости и жира.
  • Воспалительные процессы: Хронические воспаления могут ускорять накопление жировой ткани.

Как бороться с липедемой

Хотя полностью избавиться от липедемы невозможно, существует несколько методов, которые помогают контролировать симптомы и предотвращать прогрессирование заболевания:

  • Компрессионный трикотаж: Оказывает давление на ткани, улучшая отток лимфы и уменьшая застой. Важно правильно выбрать уровень компрессии, для чего лучше проконсультироваться с врачом.
  • Лимфодренажный массаж: Стимулирует лимфатическую систему, выводя лишнюю жидкость и уменьшая объемы ног.
  • Прессотерапия: Специальные аппараты с пульсацией улучшают кровообращение и лимфоток, что способствует уменьшению объема жировых отложений.
  • Физическая активность: Хотя спорт не может излечить липедему, он помогает предотвратить дальнейшее увеличение жировой ткани и поддерживает общую физическую форму.

Помните, что липедема — это не просто проблема с лишним весом, а заболевание, которое требует внимания и правильного подхода. Несмотря на то что полное излечение невозможно, использование методов, таких как компрессионный трикотаж, лимфодренажный массаж и регулярная физическая активность, может значительно облегчить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания. Если вы подозреваете, что у вас есть липедема, не откладывайте визит к специалисту для диагностики и выбора эффективного лечения.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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