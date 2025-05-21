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Не все упражнения одинаково безопасны: как вакуум живота может привести к серьёзным последствиям

2:22
Спорт

Многие считают упражнение "вакуум живота" идеальным способом добиться стройной талии и улучшить пресс. Но может ли такая практика навредить здоровью? На первый взгляд, это просто эффективная техника для работы с глубинными мышцами живота, но она несет ряд рисков, если выполнять её неправильно или при наличии противопоказаний.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Обострение гинекологических заболеваний

Слишком активное выполнение упражнения может повысить давление в брюшной полости. Это опасно для женщин с гинекологическими заболеваниями, такими как эндометриоз или варикоз вен малого таза. Вакуум может вызвать усиление болей, кровотечения и воспаления. Также стоит избегать этой практики при беременности, так как она может спровоцировать преждевременные роды.

Повышение внутричерепного давления

Одним из побочных эффектов является повышение внутричерепного давления. Задержка дыхания и напряжение брюшных мышц могут усугубить головные боли и привести к головокружению, тошноте и ухудшению зрения. Для людей с проблемами сосудов эта нагрузка может быть опасна.

Риск тромбоза

Во время выполнения вакуума увеличивается давление в венах, что может нарушить нормальный кровоток. Для людей с тромбами это чревато отрывом тромба и развитием тромбоэмболии, что является жизнеугрожающим состоянием.

Воспалительные процессы в ЖКТ

Для людей с язвами, гастритами и воспалительными заболеваниями кишечника вакуум может стать причиной обострений. В некоторых случаях это может потребовать даже госпитализации. Людям с диафрагмальной грыжей также следует избегать этой практики.

Как правильно выполнять упражнение вакуум

Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать технику. Например, стоя или сидя, при выполнении упражнения важно контролировать дыхание и плавно подтягивать живот, не перенапрягаясь.

Заключение

Хотя "вакуум живота" имеет свои плюсы, его неправильное выполнение может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Прежде чем добавлять это упражнение в свою тренировочную программу, проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть противопоказания.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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