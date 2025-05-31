Как развить функциональную силу всего тела? Вот тренировка для начинающих

Тренажерный зал — не единственный способ стать сильным и подтянутым. Если вы хотите тренироваться с минимальным оборудованием и не использовать ничего, кроме собственного веса в качестве сопротивления, то калистеника может быть как раз для вас.
Эта программа для новичков — отличное введение в стиль тренировок, она поможет улучшить силу всего тела, подвижность и развить лучший контроль над телом.
Калистеника существует уже много веков, упражнения обычно представляют собой многосуставные сложные движения, выполняемые с использованием только веса вашего тела или минимального оборудования, например, перекладины.
Задействуя одновременно несколько групп мышц, калистеника является эффективным способом наращивания функциональной силы и мышц всего тела.
Выполняйте каждое упражнение ниже с 60-секундным отдыхом между раундами и делайте двухминутный перерыв, прежде чем переходить к следующему движению.
Калистеника — гимнастика для развития мышц с использованием веса своего тела в качестве сопротивления.
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