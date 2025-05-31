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Как развить функциональную силу всего тела? Вот тренировка для начинающих

1:49
Спорт

Тренажерный зал — не единственный способ стать сильным и подтянутым. Если вы хотите тренироваться с минимальным оборудованием и не использовать ничего, кроме собственного веса в качестве сопротивления, то калистеника может быть как раз для вас.

Мужчина на турнике
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина на турнике

Эта программа для новичков — отличное введение в стиль тренировок, она поможет улучшить силу всего тела, подвижность и развить лучший контроль над телом.

Калистеника существует уже много веков, упражнения обычно представляют собой многосуставные сложные движения, выполняемые с использованием только веса вашего тела или минимального оборудования, например, перекладины.

Задействуя одновременно несколько групп мышц, калистеника является эффективным способом наращивания функциональной силы и мышц всего тела.

Выполняйте каждое упражнение ниже с 60-секундным отдыхом между раундами и делайте двухминутный перерыв, прежде чем переходить к следующему движению.

  1. Отжимания "Алмаз": 4×5 повторений (цель 4×10 повторений)
  2. Австралийские подтягивания: 4×6 повторений (цель 4×12 повторений)
  3. Отжимания на лопатках: 4×5 повторений (цель 4×10 повторений)
  4. Удержание подтягиваний: 4×5 секунд (цель 4×15 секунд)
  5. Дворники на полу: 3×6 (цель 3×12)
  6. Болгарские сплит-приседания 3×5 повторений (цель 3×10)
  7. Планка на предплечьях 3×20 секунд (цель 3×45 секунд).

Уточнения

Калистеника — гимнастика для развития мышц с использованием веса своего тела в качестве сопротивления. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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