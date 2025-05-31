Как развить функциональную силу всего тела? Вот тренировка для начинающих

1:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренажерный зал — не единственный способ стать сильным и подтянутым. Если вы хотите тренироваться с минимальным оборудованием и не использовать ничего, кроме собственного веса в качестве сопротивления, то калистеника может быть как раз для вас.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина на турнике

Эта программа для новичков — отличное введение в стиль тренировок, она поможет улучшить силу всего тела, подвижность и развить лучший контроль над телом.

Калистеника существует уже много веков, упражнения обычно представляют собой многосуставные сложные движения, выполняемые с использованием только веса вашего тела или минимального оборудования, например, перекладины.

Задействуя одновременно несколько групп мышц, калистеника является эффективным способом наращивания функциональной силы и мышц всего тела.

Выполняйте каждое упражнение ниже с 60-секундным отдыхом между раундами и делайте двухминутный перерыв, прежде чем переходить к следующему движению.

Отжимания "Алмаз": 4×5 повторений (цель 4×10 повторений) Австралийские подтягивания: 4×6 повторений (цель 4×12 повторений) Отжимания на лопатках: 4×5 повторений (цель 4×10 повторений) Удержание подтягиваний: 4×5 секунд (цель 4×15 секунд) Дворники на полу: 3×6 (цель 3×12) Болгарские сплит-приседания 3×5 повторений (цель 3×10) Планка на предплечьях 3×20 секунд (цель 3×45 секунд).

Уточнения

Калистеника — гимнастика для развития мышц с использованием веса своего тела в качестве сопротивления.

