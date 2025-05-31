10-минутная тренировка разбудит ваши мышцы: секреты уверенных новичков в спортзале

Первый шаг в "железные джунгли" может быть пугающим опытом для новичков в спортзале, особенно когда вы уже страдаете от страха перед спортзалом. Но наличие надежного, но простого плана тренировок может помочь повысить вашу уверенность.
Дженни Тардифф, главный тренер в The Gym Group придумал лучшую тренировку для всего тела в спортзале для новичков.
Для разминки Тардифф предлагает провести от пяти до десяти минут на кардиотренажере по вашему выбору, например, на беговой дорожке, велотренажере или гребном тренажере, чтобы разбудить мышцы и разогнать кровь.
Затем выполните 10 приседаний с собственным весом, 10 выпадов с собственным весом (по пять на каждую ногу) и 30 секунд круговых движений руками вперед и назад.
Убедитесь, что у вас под рукой есть бутылка с водой из спортзала, чтобы вы могли потягивать ее во время тренировки, чтобы восполнять потерянную жидкость и помогать мышцам работать.
Самое главное — наслаждайтесь тренировкой:
Подходы/повторы: 2-3x10-12 повторений
Отдых: 30-60 секунд между подходами, 1-2 минуты перед переходом к следующему упражнению
Целевые мышцы: квадрицепсы, ягодичные и подколенные сухожилия
Как:
Сядьте в тренажер, поставив ноги на ширину плеч на платформе. Оттолкнитесь пятками, чтобы вытянуть ноги, не блокируя колени, затем медленно опуститесь назад.
Подходы/повторы: 2-3x10-12 повторений
Отдых: 30-60 секунд между подходами, 1-2 минуты перед переходом к следующему упражнению
Целевые мышцы: грудь, плечи и трицепсы
Как: сядьте и возьмитесь за ручки, которые должны находиться на уровне вашей груди, толкните вперед, пока руки не выпрямятся, сохраняя небольшой изгиб в локте, затем медленно верните ручки обратно к груди.
Подходы/повторы: 2-3x10-12 повторений
Отдых: 30-60 секунд между подходами, 1-2 минуты перед переходом к следующему упражнению
Целевые мышцы: Мышцы спины (широчайшие мышцы спины, ромбовидные мышцы, трапеции) и бицепсы
Как: сядьте, поставив ноги на подножки, возьмитесь за ручки и сядьте прямо, держа спину прямо, потяните ручки к груди, сводя лопатки назад, медленно вернитесь, пока руки не выпрямятся, затем повторите.
Подходы/повторы: 2-3x10-12 повторений
Отдых: 30-60 секунд между подходами, 1-2 минуты перед переходом к следующему упражнению
Целевые мышцы: дельтовидные, трицепсы, верхние трапеции и грудные мышцы
Как: отрегулируйте скамью так, чтобы задняя подушка была в вертикальном положении, сядьте, держа гантели на уровне плеч, выжмите гантели над головой, медленно контролируйте гантели обратно на уровень плеч, повторяя. Держите корпус в напряжении, чтобы защитить поясницу от прогиба.
Сеты/повторы: 10 минут на дорожке или выберете любой другой кардиотренажер
Целевые мышцы: квадрицепсы, икры, подколенные сухожилия, корпус и ягодицы
Как: попробуйте 30 секунд в быстром темпе, затем 30 секунд в более медленном темпе, когда вы сможете восстановиться и снизить частоту сердечных сокращений. Продолжайте в течение 10 минут.
Не забудьте сделать несколько основных упражнений на растяжку для ног, рук, плеч и спины после этого.
Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.