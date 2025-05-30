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Не хватает времени на спорт? Эта схема с гантелями наращивает мышцы и сжигает жир

Спорт

Не хватает времени, но вы не хотите пропускать тренировку? Эта схема для всего тела — решение.

упражнение с гантелями
Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
упражнение с гантелями

Выполняя серию упражнений одно за другим и используя вес собственного тела и пару гантелей, она разработана, чтобы помочь вам нарастить мышечную массу и сжечь жир за один подход.

Эта схема известна как тренировка периферического сердечного действия (PHA). Она фокусируется на чередовании упражнений для верхней и нижней части тела.

По данным Национальной академии спортивной медицины: "Этот метод тренировки заставляет кровь быстро циркулировать по телу, увеличивая расход калорий и теоретически уменьшая жировые отложения и увеличивая сухую мышечную массу".

Если вы делаете эту тренировку дома, то вам понадобится прочный стул или степ и пара гантелей.

Если вы посещаете спортзал, то отправляйтесь к скамье для жима и стойке для гантелей.

Выполняйте каждое упражнение одно за другим, используя указанное ниже количество повторений.

После того, как вы выполните все пять движений, отдохните в течение 90-120 секунд, прежде чем повторить его еще четыре раза.

Вот что вас ждет:

  1. Отжимания на брусьях — 12 раз
  2. Шаг-ап — 14 раз с каждой стороны
  3. Разведение рук на скамье — 14 раз
  4. Обратный выпад на передней стойке — 16 раз с каждой стороны
  5. Обратный кранч — 12 раз.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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