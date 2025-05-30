Не хватает времени на спорт? Эта схема с гантелями наращивает мышцы и сжигает жир

Не хватает времени, но вы не хотите пропускать тренировку? Эта схема для всего тела — решение.
Выполняя серию упражнений одно за другим и используя вес собственного тела и пару гантелей, она разработана, чтобы помочь вам нарастить мышечную массу и сжечь жир за один подход.
Эта схема известна как тренировка периферического сердечного действия (PHA). Она фокусируется на чередовании упражнений для верхней и нижней части тела.
По данным Национальной академии спортивной медицины: "Этот метод тренировки заставляет кровь быстро циркулировать по телу, увеличивая расход калорий и теоретически уменьшая жировые отложения и увеличивая сухую мышечную массу".
Если вы делаете эту тренировку дома, то вам понадобится прочный стул или степ и пара гантелей.
Если вы посещаете спортзал, то отправляйтесь к скамье для жима и стойке для гантелей.
Выполняйте каждое упражнение одно за другим, используя указанное ниже количество повторений.
После того, как вы выполните все пять движений, отдохните в течение 90-120 секунд, прежде чем повторить его еще четыре раза.
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