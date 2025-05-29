Секреты подвижности: три простых упражнения от тренера для комфорта ваших бёдер

Есть ли что-то более раздражающее, чем это напряженное, ноющее ощущение в бедрах после долгого дня сидения? Хорошая новость в том, что вы можете облегчить его с помощью этих трех простых упражнений от тренера Джейсона Пака.

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Как он объясняет, сделать их один раз недостаточно — вам нужно будет повторять процедуру ежедневно, чтобы действительно получить от нее пользу. Но это займет всего пять минут, и вам не понадобится никакого оборудования.

Для этих трех упражнений вам не понадобится никакого оборудования, только вес вашего тела и что-то мягкое, на чем можно сидеть, поэтому возьмите коврик для упражнений или полотенце.

Выполняйте каждое упражнение в течение 45 секунд с каждой стороны тела, и все готово!

Если вы будете выполнять эту программу каждый день в течение всего года, Джейсон говорит, что вы накопите более 30 часов работы над подвижностью, что довольно неплохо.

Вот упражнения:

Растяжка на диване Приседание "Казак" Смена положения бедра 90/90 с наклоном.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

