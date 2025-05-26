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Как Шварценеггер вылепил свою спину? Он делал это классическое упражнение из бодибилдинга

2:08
Спорт

Телосложение Арнольда Шварценеггера в 70-х годах является постоянным источником вдохновения для начинающих бодибилдеров даже сейчас, полвека спустя. Ниже расскажем, как он смог вылепить свою мускулистую и красивую спину.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

"Австрийский дуб" был одним из самых впечатляюще выглядящих атлетов в расцвете сил: у него были огромные грудные мышцы, массивные руки и колоссальная спина. И он достиг своей внешности, выполняя самые простые упражнения, которые мы с вами можем делать сейчас, посещая местный спортзал или даже дома.

Глядя на старые кадры тренировок Арни, вы не увидите никаких модных тренажеров или музыки, льющейся из динамиков. Эти парни тренировались по старинке, используя штанги, нагруженные блинами, чугунные гантели и самые простые тросовые тренажеры, которые вы когда-либо видели.

Возьмем, к примеру, упражнение для спины, которое Шварценеггер использовал для построения своего великолепного V-образного конуса. Он не делал подтягиваний или других модных гимнастических движений, таких как выходы силой. Нет, он использовал тягу верхнего блока, тяжёлую тягу верхнего блока, чтобы нарастить мышцы.

Большинство физиотерапевтов будут рекомендовать вам использовать более легкие веса и сосредоточиться на завершении каждого повторения, используя полный диапазон движения. С другой стороны, Арни берёт максимально тяжёлые веса и действительно использует другие мышцы, а не только широчайшие, чтобы подтянуть штангу к груди.

Шварценеггер был профессиональным бодибилдером. Он зарабатывал на жизнь, развивая своё тело, и проводил часы каждый день в спортзале, поднимая тяжести, поэтому он прекрасно знал, что делает. Не рекомендуется никому пытаться повторить его движения, особенно новичкам. Вам понадобятся годы опыта в подъёме тяжестей, чтобы выполнять жим лежа так же безупречно, как это делает Арни.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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