Нарастить мышцы всего тела за 20 минут в день: попробуйте тренировку Шварценеггера

Занятие для всего тела, вероятно, не то, что приходит вам на ум, когда вы думаете об Арнольде Шварценеггере. Однако, если у вас мало времени и вам нужно задействовать каждую мышцу за 20 минут, попробуйте его тренировку.
Если вы не уверены, сможет ли тренировка всего тела нарастить мышцы так же, как и разделение "верх/низ толкать/тянуть", позвольте нам заверить вас, что доказательства показали, что это возможно.
Эта тренировка представляет собой цикл из семи движений, и вам понадобится пара гантелей.
Проработайте каждое упражнение ниже, отдыхая между ними по 30-60 секунд.
Закончив последнее упражнение, отдохните две-три минуты, затем начните тренировку снова (ваша цель — выполнить три раунда в общей сложности).
Вот тренировка:
Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.
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