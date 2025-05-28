Нарастить мышцы всего тела за 20 минут в день: попробуйте тренировку Шварценеггера

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Занятие для всего тела, вероятно, не то, что приходит вам на ум, когда вы думаете об Арнольде Шварценеггере. Однако, если у вас мало времени и вам нужно задействовать каждую мышцу за 20 минут, попробуйте его тренировку.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка

Если вы не уверены, сможет ли тренировка всего тела нарастить мышцы так же, как и разделение "верх/низ толкать/тянуть", позвольте нам заверить вас, что доказательства показали, что это возможно.

Эта тренировка представляет собой цикл из семи движений, и вам понадобится пара гантелей.

Проработайте каждое упражнение ниже, отдыхая между ними по 30-60 секунд.

Закончив последнее упражнение, отдохните две-три минуты, затем начните тренировку снова (ваша цель — выполнить три раунда в общей сложности).

Вот тренировка:

Жим гантелей от груди — 15 повторений Тяга гантелей — 10 повторений Приседание с кубком — 8-12 повторений Обратные выпады с гантелями — 6-12 повторений Сгибание гантелей — 8-12 повторений Разгибание трицепса лежа с гантелями — 6-10 повторений Боковая планка — 30 секунд на каждую сторону.

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

