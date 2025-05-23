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Быстрая тренировка Арнольда Шварценеггера с гантелями обеспечит вам серьёзный прирост силы

1:34
Спорт

Если есть кто-то, кто знает кое-что о том, как стать накачанным и суперсильным, так это Арнольд Шварценеггер. Бодибилдер поделился простой тренировкой, которая направлена на развитие функциональной силы всего тела всего за 30 минут.

Спортзал
Фото: Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Спортзал

Вы можете использовать либо штангу, либо две гантели, что позволяет легко вписать занятие в ваш график, независимо от того, тренируетесь ли вы дома или в спортзале.

В отличие от высокоинтенсивных тренировок, эта сессия фокусируется на низком количестве повторений, большом весе и обеспечении достаточного восстановления между каждым упражнением, что является ключевым моментом при стремлении к увеличению силы.

"Эта тренировка не о погоне за усталостью — она о погоне за силой и мощью", — говорит Шварценеггер.

Установите таймер на 30 минут (20, если у вас мало времени) и пройдите четыре упражнения ниже, стараясь сделать 3-6 повторений для каждого упражнения и отдыхая 60 секунд между каждым.

Продолжайте циклично выполнять упражнения, пока не истечет время, и все. Вам может показаться, что вы много отдыхаете, но если вы поднимаете сложный вес, вам это понадобится.

Вот тренировка Шварценеггера:

  1. Приседание с гантелями/или штангой спереди
  2. Тяга гантелей/или штанги в наклоне
  3. Румынская становая тяга с гантелями/или штангой
  4. Жим гантелей/или штанги над головой

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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