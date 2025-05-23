Быстрая тренировка Арнольда Шварценеггера с гантелями обеспечит вам серьёзный прирост силы

Если есть кто-то, кто знает кое-что о том, как стать накачанным и суперсильным, так это Арнольд Шварценеггер. Бодибилдер поделился простой тренировкой, которая направлена на развитие функциональной силы всего тела всего за 30 минут.
Вы можете использовать либо штангу, либо две гантели, что позволяет легко вписать занятие в ваш график, независимо от того, тренируетесь ли вы дома или в спортзале.
В отличие от высокоинтенсивных тренировок, эта сессия фокусируется на низком количестве повторений, большом весе и обеспечении достаточного восстановления между каждым упражнением, что является ключевым моментом при стремлении к увеличению силы.
"Эта тренировка не о погоне за усталостью — она о погоне за силой и мощью", — говорит Шварценеггер.
Установите таймер на 30 минут (20, если у вас мало времени) и пройдите четыре упражнения ниже, стараясь сделать 3-6 повторений для каждого упражнения и отдыхая 60 секунд между каждым.
Продолжайте циклично выполнять упражнения, пока не истечет время, и все. Вам может показаться, что вы много отдыхаете, но если вы поднимаете сложный вес, вам это понадобится.
Вот тренировка Шварценеггера:
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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