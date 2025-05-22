Поднимать веса до кардио или после? Вот что лучше для силы и сжигания жира

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Один вопрос продолжает разделять посетителей спортзала: следует ли делать кардио до или после поднятия тяжестей?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Порядок упражнений имеет большее значение, чем вы могли бы подумать, особенно если ваша цель — наращивание силы. Общее мнение по этому поводу ясно: беговую дорожку следует оставить на время после силовой тренировки, и новое исследование еще раз это подтверждает.

12-недельное исследование, опубликованное в журнале Journal of Exercise Science and Fitness, изучало влияние одновременных тренировок — тренировок, которые сочетают поднятие тяжестей и кардио в рамках одной сессии — на состав тела, уровень физической активности, потерю жира и мышечную силу.

В исследовании приняли участие сорок шесть мужчин с ожирением, которые были разделены на три группы: группа CRE (тренировка с отягощениями, за которой следовала тренировка на выносливость), группа CER (тренировка с отягощениями, за которой следовала тренировка на выносливость) и контрольная группа (без выполнения упражнений). Участники групп CRE и CER тренировались по часу три раза в неделю.

Понятно, что группа без упражнений не испытала никаких изменений, в то время как две другие группы увидели улучшения по ряду показателей здоровья: физическая активность, состав тела, плотность костей и мышечная сила.

Однако группа, которая занималась силовыми тренировками перед кардио, увидела значительные улучшения в максимальной, взрывной и мышечной силе, а также снижение жира в организме из-за изменений в физической активности.

Это исследование является еще одним четким показателем того, что выполнение силовых тренировок перед кардиотренировками может оказать существенное влияние на общую силу и снижение уровня жира в организме.

Уточнения

Си́ла — физическая векторная величина, являющаяся мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля.

