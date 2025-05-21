Физическая активность и тестостерон: как всего за 4 недели увидеть результат

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Бодибилдинг — это вид упражнений, который помогает тем, кто хочет обрести сильную и красивую фигуру. Однако его преимущества все еще подвергаются сомнению, особенно среди новичков. Поэтому возникает вопрос: повышает ли бодибилдинг уровень тестостерона?

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ бодибилдинг

"Да. Когда силовые тренировки практикуются с адекватным объемом и нагрузкой, с постепенным прогрессированием, они, как правило, увеличивают реакцию и выработку тестостерона. Это происходит из-за нескольких механизмов", — заверила специалист по УЗИ доктор Паула Перес.

Она добавила, что у малоподвижных людей выработка тестостерона ниже, чем у физически активных.

Тип упражнений также влияет на повышение уровня тестостерона, то есть, чем больше и многочисленнее тренируемые группы мышц, тем, теоретически, сильнее стимул и адаптивная реакция.

Что не определено, так это влияние бодибилдинга на мужской организм, которое зависит от физического состояния человека. Однако Паула дала ответ на этот вопрос.

"Влияние бодибилдинга на мужской организм может варьироваться в зависимости от возраста, типа, частоты тренировок, потребления пищи, использования лекарств и адекватного восстановления. В целом, реакция в виде мышечной силы происходит быстрее, чем гипертрофия. От одной до четырех недель в первом случае и от шести до 12 недель во втором", — отметил врач.

Среди рекомендуемых упражнений — многосуставные, такие как гребля, приседания и жим лежа.

Уточнения

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

