Регулярные тренировки добавят 2 года к вашей жизни: узнайте, как это работает

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Спорт

Ученые выяснили, что регулярная физическая активность в свободное время может увеличить количество лет жизни у людей без хронических заболеваний.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Преимущества еще более очевидны для людей из более уязвимых социально-экономических групп или имеющих вредные для здоровья привычки.

В ходе исследования были проанализированы данные более 500 000 человек, отслеживались уровни их физической активности и заболеваемость такими заболеваниями, как диабет 2 типа, болезни сердца, рак и хронические респираторные заболевания.

Участники были разделены на три группы: те, кто занимался малой или нулевой активностью, те, кто выполнял упражнения среднего уровня и те, кто следовал рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — не менее 2 ч 30 мин умеренной активности или 1 ч 15 мин интенсивной активности в неделю.

Результаты показали, что люди, следовавшие рекомендациям ВОЗ, прожили на 1,1-2 года дольше без хронических заболеваний. Наибольшие преимущества наблюдались среди курильщиков, людей с низким уровнем образования и людей с симптомами депрессии, что свидетельствует о том, что физическая активность может помочь сократить неравенство в отношении здоровья.

Исследователи подчеркивают, что широкомасштабная пропаганда физической активности может стать эффективной стратегией улучшения качества жизни населения, особенно для людей с факторами риска для здоровья.

Включение физических упражнений в политику общественного здравоохранения, направленную на более уязвимые группы, может значительно усилить их положительный эффект.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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